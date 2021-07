¡No les tenemos miedo! Honduras y México, cara a cara por el boleto a semifinales de Copa Oro  

Obligada por su jerarquía en la Concacaf y por ser la campeona defensora, la selección de México enfrentará este sábado a la de Honduras que llegará con la moral alta a este duelo de cuartos de final de la Copa Oro que se jugará en Phoenix, EEUU.

México llegó a estos cuartos de final dando tumbos a pesar de haber terminado como líder del Grupo A con siete puntos: empató sin goles con Trinidad y Tobago, goleó 3-0 a Guatemala y venció con sufrimiento 1-0 a El Salvador.



Por su lado, Honduras fue segundo del Grupo D con seis unidades luego de vencer con comodidad 4-0 a Granada, venir de atrás para imponerse 3-2 a Panamá y cerrar con una derrota por 2-0 ante Catar.

La portada de Diario Diez antes de enfrentar a México en los cuartos de final de la Copa Oro 2021.



Este será el séptimo partido entre aztecas y catrachos en la Copa Oro. El balance es de tres victorias para México, dos empates y un triunfo para Honduras.





- Al filo de la navaja -



A partir de esta ronda, el margen de error para Gerardo Martino como seleccionador de México se ha reducido por completo. El ‘Tata’ sabe que para evitar una oleada de severas críticas tiene que ganar los tres partidos que restan en la Copa Oro, comenzando por el del sábado contra Honduras.



Tras la fase de grupos, el 'Tata' Martino resaltó que el 'Tricolor' no recibió goles –fue el único de los 16 equipos– y admitió la falta de contundencia, pero confió en que su escuadra pronto va a manifestar el fútbol que han trabajado durante la concentración.

"Hay idea, entrenamientos y convencimiento, debemos corregir los errores propios ahora que entramos en una etapa de cuartos de final que son de alta competitividad", comentó Martino.



Para afrontar el torneo desde esta ronda, México recibió, con autorización de la Concacaf, la incorporación de Rodolfo Pizarro como reemplazo de Hirving Lozano quien causó baja del torneo por una lesión sufrida en el primer partido contra Trinidad y Tobago.



- Como una final -



A pesar de no haber terminado como líder de su grupo, en la selección hondureña han manifestado satisfacción y optimismo tras evaluar su paso en la fase de grupos, no obstante los sustos por temas de lesiones y salud.



En el primer tiempo del reciente partido contra Catar, el delantero Romell Quioto salió al minuto 26 por un tirón en la pierna izquierda y el defensa veterano Maynor Figueroa ya no regresó para el segundo tiempo por temor a una fractura en un pie.



Tras las revisiones médicas, ambos jugadores podrían ser alineados ante México si así lo decide Arnold Cruz quien saldrá a la banca como responsable de la H ante la obligada ausencia de Fabián Coito por haber dado positivo por Covid.





"Tenemos la frente en alto", apuntó Cruz, auxiliar técnico de Coito. "Vamos a preparar este partido contra México como nunca, para nosotros es como una final y nos vamos a preparar para eso; tenemos mucha fuerza y mucho fútbol".



El partido se jugará a partir de las 8:00 de la noche (hora hondureña) en el estadio de la Universidad de Phoenix (State Farm Stadium) que tiene capacidad para 63.400 espectadores.



Probables alineaciones:



México: Alfredo Talavera, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Erick Gutiérrez, Orbelín Pineda, Rogelio Funes Mori, Jesús Corona. DT Gerardo Martino.



Honduras: Luis López, Félix Crisanto, Kevin Álvarez, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez, Johnny Leverón, Alexander López, Bryan Acosta, Jhow Benavídez, Deybi Flores, Romell Quioto. DT Arnold Cruz.



Hora: 8:00 P.M Transmite: TVC/ESPN

