Concacaf emite comunicado por agresión a Javier Aguire ¿Qué castigos puede recibir Honduras?

“La seguridad de los equipos y de los aficionados es una prioridad para la Concacaf. Este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el fútbol” , añadió la confederación.

Otro que criticó la acción a Aguirre fue el colombiano Reinaldo Rueda, seleccionador de Honduras, a quien ‘el Vasco’ saludaba al momento de recibir el impacto de la lata.

“Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al ‘profe’, me hubieran podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento”.

El duelo de vuelta de la serie entre México y Honduras será este martes en suelo mexicano, en el estadio de Toluca, cuando se conocerá a uno de los semifinalistas de la Liga de Naciones.