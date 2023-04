México vs Honduras: Concacaf confirma precios de los boletos para la fase de grupos de la Copa Oro 2023

Cabe destacar que el SoFi Stadium fue elegido como una de las sedes para la Copa del Mundo de 2026 y no será la primera vez en la que tenga un cotejo de fútbol, ya que durante el pasado mes de agosto recibió los enfrentamientos entre LA Galaxy vs Chivas y LAFC vs Club América, dentro del Showcase de la Leagues Cup 2022, por lo que el fútbol soccer se respira de sobra.

La Concacaf hizo oficial también el costo de las entradas para los partidos regulares de la fase de grupo, donde se darán varios clásicos en la región.

¿QUÉ PRECIO TIENE EL MÉXICO VS HONDURAS?