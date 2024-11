Costly respalda a Rueda tras descartar a Quioto para el Honduras-México: “si lo vuelve a llamar se arma un quilombo”

“Con Rambo tuvo esa misma ley, obviamente no se compara Romell (Quioto) con Rambo. A Rambo lo ocupábamos en ese momento, todos los jugadores pedimos en ese momento su regreso, sino Rueda lo hubiera cortado de raíz”, confesó Costly en entrevista con Rely Maradiaga.

Costly respaldó la decisión de Reinaldo Rueda sobre la no convocatoria del delantero hondureño Romell Quioto, ariete del Al-Arabi de Arabia Saudita.

“Creo que en ese aspecto el profesor es muy disciplinado en su trabajo, no le gusta que jueguen con él, le gusta que estén metidos en la parte de disciplina, yo le doy un aplauso al profesor, ¿por qué? Porque si vuelve a llamar a Quioto, y hay otro jugadores que hacen lo mismo, se arma un quilombo. Hey, trajiste a Quioto, te faltó el respeto, entonces yo me voy a ir tres días, no voy a acatar tus órdenes, me tenes que llamar sí o sí, porque tu perdonaste al otro, ¿qué se arma en la Selección? Un solo relajo”, dijo.

Añadió: “Está muy bien, independientemente que sea Quioto, a la larga se puede armar un solo relajo, todo mundo va a ser indisciplinado, no se van a meter de lleno a los partidos”.

Costly confesó el apoyo hacia Julio César de León y reveló que él cumplió los retos que le impusieron tras el castigo: “Sabíamos que hacía la diferencia, en ese momento no lo quitó, se perdió cuatro o cinco fechas, hablamos con Rueda para que le diera una segunda oportunidad, Rambo cumplió las expectativas, se portó bien”.