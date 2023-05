Diego Vázquez revela los primeros nombres para Copa Oro, la polémica con Palma, continuidad de Ninrod y su favorito en la final

Con el bolígrafo en una mano y el borrador en otra, el técnico de la Selección de Honduras, Diego Martín Vázquez afina los últimos detalles para realizar la convocatoria de los 23 elegidos que defenderán la camisa del país en la Copa Oro en Estados Unidos. Vázquez no dudó en ningún momento en explicar su postura sobre el tema de Luis Palma y su posible convocatoria, además reveló algunos nombres que tiene en la prelista de 60 jugadores que debe presentar para la competencia.

A las puertas de una final del balompié nacional, el estratega catracho hace sus valoraciones de los dos clubes que disputaran este episodio de torneo Clausura, pero no deja por alto su punto de vista sobre la continuidad de Ninrod Medina y la salida de Roberto Moreira del Motagua. Fiel a su estilo, el timonel de la Bicolor se defendió de las críticas o cuestionamientos que le han realizado y es categórico al responde que “nadie le ha regalado nada” en declaraciones al programa Por el Mundo del Deporte. ¿Qué te parece el cierre del campeonato y los equipos clasificados a la final? Estuvieron interesantes los partidos de repechaje y los partidos de semifinal, los estuve siguiendo y creo que están los dos equipos que quedaron primero en el torneo.

¿Te sorprende lo de Potros o no? Sí, la verdad que ha evolucionado poco a poco, la vez pasada llegó a semifinales y ahora mejoró bastante y tiene bien merecido estar ahí. ¿Quién llega en mejores condiciones o favorito a la final? En las finales no hay favoritos, por algo han llegado, siempre las finales se deciden por pequeños detalles, son partidos apretados. ¿Con el rendimiento de los jugadores de Potros los tienes considerados para Copa Oro? Sí, seguro, tenemos una lista de 60 jugadores y después solo viajarán 23. A partir de ahí hay que ver lo que tenemos disponibles, pero hay que afinar el lápiz para ver los que van a viajar. ¿Henry Gómez está en esa lista de 60 futbolistas? Sí, seguro, él ha tenido un buen rendimiento y está en esa lista. ¿Tienes preparado algún microciclo? No quiero hacer microciclo con jugadores que no van a viajar, es bien reducido el número de jugadores que tengo y tampoco con los jugadores de Olimpia y Olancho que están en la final, solo queda el resto de los equipos: Motagua y Real España. Veremos esta semana que viene y vamos a realizar un microciclo reducido, no es lindo entrenador y quedarse afuera.

¿Con cuántos jugadores sería el microciclo? Esta semana voy a afinar el lápiz para no llevar jugadores que no van a viajar. Pero la semana que viene haré un microciclo y después con todos los que sí van a viajar. ¿Los trabajos sería de lunes a miércoles? Vamos a ver bien los días y planificar bien los entrenamientos. Una vez que tenga el número, voy a ver si traemos un esparrin para los entrenamientos. Esta semana voy a definir los días y los jugadores que vamos a llamar. ¿Después de finalizado el torneo tendrás microciclos? No, ya después vamos a estar concentrados para viajar, solo daremos descanso a los que están en la final y trabajar con todo el equipo para los amistosos. ¿Qué piensas de Venezuela y si habrá otro rival previo a la Copa Oro? Venezuela es un equipo de Conmebol, fuerte y buen fogueo previo a la Copa Oro. El otro hay un par de rivales, pero no puedo decir nada hasta que esté confirmado y lo haga la Federación. ¿Está Jamaica en ese listado? Hay un par de equipos, está Jamaica, pero no está confirmado. ¿Cómo estás viviendo estos meses que no lograr poder trabajar y las críticas que recibes? Siempre trabajamos porque estamos viendo partidos, hablando con jugadores, planificando, nunca paramos de trabajar; es lo que hacemos los técnicos del área. Se critica mucho y hay un poco de realismo, sale a hablar gente que no ha ganado nada. No estamos acá porque nos han regalado nada, jugamos 16 finales, ganamos 6 títulos y si me contás el de pandemia, ponele siete. Hay que ponerles el freno porque habla gente que no ha jugado ninguna final y eso a veces me calienta. ¿Te refieres a futbolistas, entrenadores y directivos? En general, al que le caiga el sombrero que se lo ponga jajaja. No han jugado y no saben lo que es ganar una final y salen a hablar y por eso muchas veces hay que pararles el carro para decirles que están los seis títulos, más el de la pandemia en 16 finales. Cuando jueguen algo parecido hablamos, la verdad que uno se cansa de ver tantos giles que salen a hablar.

¿Cómo está el tema de Luis Palma quién dice que no estaba enfermo? Cada uno maneja lo que pone, yo fui muy claro y ahí está el informe médico, yo no soy médico. En ese aspecto no tengo mucho para hablar. ¿Pero si lo vas a convocar? Está en la lista larga de los 60, pero después veremos cuando pasemos el lápiz. ¿No eres de esos técnicos que toma resentimiento por eso que pasó? No, yo he llamado futbolistas que en otros equipos que cuando estuve no los tomé en cuenta, son varios y los he vuelto a llamar. Creo que las personas deben tener una segunda o tercera oportunidades, pueden mejorar, pero hay cosas como la disciplina que no se negocian y no siempre pueden jugar todos, son 11 más los cambios. Uno apuesta al equipo y no a individualidades. ¿El regreso de Chirinos es una opción para la Selección? Todos tienen posibilidades, lo ideal es que todos estén jugando, vamos a ver cómo está y llegan a la Copa Oro.

¿Te han llamado los directivos para dirigir la Sub-22? No, la verdad que en ese tema no hemos hablado con la Comisión de Selecciones, solo pasé el informe de los partidos con Canadá y El Salvador y ahora la Copa Oro. ¿Edwin Rodríguez lo tienen en ese listado ahora que está recuperando ese nivel? Seguro, es un jugador interesante y está en esa lista de 60. Vamos a ver el lápiz para ver los 23 que van a estar. ¿Francisco Martínez lo tienes considerado? También está en la lista grande, vamos a ver si está en la lista de 23.