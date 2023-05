Héctor Vargas es contundente sobre el futuro de la Selección en la Copa Oro y el destino de Diego Vázquez con los dirigentes de la Fenafuth

Los antecedentes de las selecciones no son los mejores, la selección cuando llegó Coito los números eran nulos, lo mismo pasó con el Bolillo Gómez y con la venida de Diego se tuvo la suerte de jugar contra Canadá en una cancha imposible de jugar para ellos, pero en la vuelta anotaron cuatro y pudieron ser más. Para armar una selección de esa base, se puede ir más participar que a competir”.

EL BAJO NIVEL DE LA SELECCIÓN

”Nos hemos queda en estructuras, hasta Nicaragua está creciendo con una linda cancha que tiene en Estelí, ni hablemos de Panamá y Costa Rica. Nosotros nos hemos quedado. El dinero de la Copa del Mundo no se vio, se perdió en el camino”

”No se sabe si el técnico de la Selección va seguir y de cara a una eliminatoria más fácil. Hemos perdido demasiado tiempo y realmente el que debe tomar la decisión está claro”

POSIBILIDAD DE TOMAR LA H EL CAMINO INCORRECTO

”Yo estando en el Real España tuve la posibilidad de estar en la Selección, pero Diego estaba sin trabajo y se le dio la posibilidad. No fue que hicieron la elección la gente de fútbol, sino que directivo está acostumbrado a tomar decisiones en base a lo económico y no deportivas. El licenciado Villeda no va tener más conocimiento que el Primitivo, Nerlin y yo en el fútbol. Deben de ser las gente de fútbol que tomen decisiones y siento que no vamos por camino que no es el correcto”.