Honduras tendrá su revancha ante México en cuartos de final de la Nations League 2024: cruces, fechas y sedes

Los otros duelos de los cuartos de final serán: Estados Unidos vs Jamaica, Canadá vs Surinam y Panamá vs Costa Rica. Estos cruces se disputarán en noviembre en ida y vuelta.

REVANCHA

Honduras tendrá una bonita revancha ante México después de aquella polémica clasificación de los aztecas a la Copa América. Donde Iván Barton, árbitro salvadoreño, fue protagonista añadiendo más del tiempo.

Un partido que dejó mal sabor de boca a todos los hondureños, sin embargo, esta será una bonita revancha.

La selección de México, no está pasando por un buen momento desde el cambio de generación. La Selección de Javier Aguirre igualó recientemente 2-2 ante Valencia y eso ha generado muchas dudas al equipo azteca.

POSICIONES NATIONS LEAGUE

1. Costa Rica

2. Jamaica

3. Surinam

4. Honduras

POSICIONES RANKING<br /> 1. México

2. Canadá

3. EUA

4. Panamá

CRUCES DE CUARTOS<br /> México vs Honduras

Canadá vs Surinam

EUA vs Jamaica

Panamá vs Costa Rica

ÚLTIMOS PARTIDOS ENTRE HONDURAS VS MÉXICO

12/06/21 México 0 - 0 Honduras / Amistoso

24/07/21 México 3-0 Honduras / Copa Oro

10/10/21 México 3-0 Honduras 0 / Eliminatoria Concacaf

27/03/22 Honduras 0 - 1 México / Eliminatoria Concacaf

25/06/23 México 4 - 0 Honduras / Copa Oro

17/11/ 23 Honduras 2 - 0 México / Nations League

21/11/23 México 2-0 Honduras / Nations League