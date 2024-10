Costa Rica golea y elimina a Guatemala de la Nations League de Concacaf: Surinam sorprende y así quedó la tabla del grupo B

TABLA DE POSICIONES Y CRUCES DE CUARTOS DE FINAL DE LA NATIONS LEAGUE.

Con el triunfo 3-0 de Costa Rica y el 5-1 de Surinam, así quedaron los cruces a cuartos de final de la Nations League.

CRUCES DE CUARTOS

México vs Honduras

Canadá vs Surinam

EUA vs Jamaica

Panamá vs Costa Rica