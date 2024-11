La reacción de Javier “Vasco” Aguirre tras eliminar a Honduras de la Nations League: “mi trabajo no es callar bocas”

“Esta eliminatoria me sirve para muchas cosas; le estoy pidiendo a la Federación Mexicana partidos fuera para someternos a presión extra y verlos comportamientos de los jugadores. Necesito probarlos, no sólo con la pelota; también fuera del juego”, agregó.

Aguirre reveló que jamás hubo pánico en la selección por la derrota en Honduras y celebró al actitud de sus futbolistas.

Sobre las críticas sobre su gestión en la escuadra azteca: “Mi trabajo no es callar bocas, soy autocrítico e intento mejorar. Nunca he fomentado la violencia; además, no me quito ningún peso de encima, siempre he estado tranquilo”

En la ‘final four’, México enfrentará a Canadá y Estados Unidos a Panamá; los ganadores disputarán el título el 23 de marzo.

Estados Unidos ha sido campeón de las tres primeras ediciones de la Liga de Naciones, la última vez al derrotar a México por 2-0 en la final.