Juan Carlos Obregón responde a las críticas por su llamado a la H, su sueño ante México, la ausencia de Choco y Quioto

A su llegada a San Pedro Sula, el cañonero catracho no escondió su ilusión de poder ser titular ante los aztecas y asegura que viene esperando este reto en su carrera.

¿Te sorprendió el llamado a la Selección?

No. Primero quiero darle las gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar en la Selección, siempre es mi sueño y estoy alegre. Vengo con ganas de representar al país de la mejor manera.

¿Por tus goles constantes no te sorprendió?

Claro, con mi club vengo trabajando bien, haciendo goles y una gran temporada. No me sorprende y uno como jugador trabaja para estar en la selección y gracias a Dios se me ha dado.