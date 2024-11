Reinaldo Rueda explota y revela por qué Romell Quioto no cuenta para él: “¿A cuántos mundiales clasificó a Honduras?”

“La Selección es sagrada, es la bandera del país y es sagrada. Si yo tengo una fiesta que es la concentración de la Selección Nacional, usted invita a sus amigos, a la gente que usted quiere, usted les dice ‘venga’ ¿y le rechazan la invitación, no vienen a la fiesta? Usted no lo vuelve a invitar a la fiesta de su hijo, de su familia, cuando te rechazan una invitación y a las 24 horas salen otras comunicaciones”, dijo Rueda sobre Quioto .

”Es un daño a la sociedad, a los niños, a los jóvenes, nosotros somos muy nobles y mal agradecidos como raza. ¿Cuántos años tiene Romell Quioto ? Hay que buscarle alternativas, ¿a cuántos mundiales clasificó Quioto a la Selección Nacional de Honduras? Es un gran jugador, extraordinario, yo hablé con Romell cuando llegó a la Selección, ya lo que tenías que haber hecho ya lo hiciste, él venía a liderar este grupo y tenía un año de no jugar en Montreal por lesiones, lesiones y lesiones. Intenté que estuviera con nosotros por su calidad futbolística y por el gol, pero me despreció una invitación”, cerró.

Ausencia Choco Lozano y llamado de Arboleda

“Es una pena que no vayan a estar Antony Lozano y Kervin Arriaga (este en el primer partido) porque son jugadores que han venido con regularidad en los últimos juegos. Antony desafortunadamente reincidió en una molestia muscular, se cuidó el fin de semana anterior, el martes quiso arriesgar y se le complicó la lesión.

En el caso de Yustin, creo que satisfactorio haber compartido con él en el microciclo anterior, haberse integrado al grupo de jugadores, todos conocen el momento que está pasando Yustin, después de casi dos meses de inactividad y falta de competencia por la lesión que tuvo con Olimpia. Ojalá sea un gran aporte, por el bien de él y de la Selección, ojalá que sea positivo para todos”.

Ausencia de Bryan Róchez

“Lo de Bryan es un caso especial por todo lo que significa para nosotros, desafortunadamente su paso de Portugal, así sea segunda división, a Angola, le ha costado. Normalmente cuando un jugador recién fue transferido, no me gusta convocarlo, quiero darle unos días, meses, para que se adapte y juegue más minutos y así vuelva a la Selección. Ya lo vimos, no está en su mejor nivel, ante Guayana Francesa vi que el partido estaba más para Jorge Benguché y no para él, y Jorge metió gol”.