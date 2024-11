Alberth Elis explica el significado de enfrentar a un rival como México y analiza las opciones de Honduras

“Esto no es la primera vez, se ha dado muchas veces, lo que se va a hacer es luchar y buscar esa clasificación, vamos a jugar en casa y ese partido tenemos que ganarlo como sea y ya después intentar buscar esa clasificación en México , no va a ser fácil, pero es posible con mucha lucha y esfuerzo, y con todos los jugadores al cien por ciento”, destacó.

“Muy feliz, agradecido con Dios con esta alianza con las Naciones Unidas, estoy seguro que vamos a llegar a más jóvenes con la Fundación, por eso se está haciendo para tratar de llegar a más lugares en Honduras y poder hablar con los jóvenes, decirles que no importa dónde estén, que si luchan pueden cumplir su sueño, eso es lo que queremos hacer, que se alejan de la delincuencia y de las drogas”, explicó el hondureño.

“Estamos agradecidos con las Naciones Unidas porque nos apoyarán para llegar a más jóvenes, no me baso en el equipo, me baso en toda Honduras. Esto siempre ha sido un sueño para mí, gracias a Dios en las Naciones Unidas nos vieron y nos apoyarán para llegar a más jóvenes y promover el deporte”, agregó Elis.