‘Vasco’ Aguirre visitará Honduras por primera vez dirigiendo a México: ¿Cómo le va enfrentándose a la ‘H’?

No hace mucho tiempo y antes de conocerse el cruce entre hondureños y mexicanos, el técnico había declarado que le encantaría que sus muchachos se enfrentaran al elenco centroamericano.

“Me gustaría ver a estos jugadores en escenarios complicados, me gustaría ir a jugar contra Brasil, me gustaría ir a Italia, me gustaría ir a Nigeria, me gustaría ir a Honduras, me gustaría ver a los jugadores en un escenario donde van a ser sometidos a la presión máxima, quiero ver sus conductas ante esa adversidad, ante ese escenario hostil, que es normal”, dijo el técnico mexicano.

Y es que las estadísticas dictan que Javier Aguirre tiene nada más dos antecedentes dirigiendo a los mexicanos contra Honduras y ambos cotejos los saldó con victoria, pero fuera de tierras catrachas.

Las dos ocasiones sucedieron en México. La primera vez que el Vasco tumbó a Honduras fue el 11 de noviembre del 2001 cuando vapuleó 3-0 a la cuadrilla catracha y lo sacó del camino al Mundial de Corea y Japón 2002.