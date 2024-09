Kervin Arriaga dice que el Mundial es el principal objetivo y revela los cambios radicales tras su fichaje por el Partizán

La Selección Nacional de Honduras se dejó querer a dos días del trascendental choque ante Jamaica por la jornada 2 de la Nations League de la Concacaf.

La Bicolor se instaló este domingo en uno de los centro comerciales de Tegucigalpa, en donde firmó autógrafos a los aficionados catrachos que llegaron a respaldarlos.

Una de las figuras más apetecidas era Kervin Arriaga, quien vive un gran momento a nivel futbolístico tras su fichaje por el Partizán de Serbia.

El volante dejó claro que el objetivo principal es el Mundial de United 2026, repasó la grave lesión que lo apartó de su mejor nivel y el cambio radical que ha tenido tras su llegada a Europa.

REACCIÓN DE KERVIN ARRIAGA

El momento actual de Kervin Arriaga, anotó un golazo ante Trinidad, ¿cómo ha llegado a ese gran momento?

Tuve unos momentos difíciles por mi lesión, me costó recuperarme, me sirvió bastante para pensar sobre mi vida, mi futuro, eso me ha ayudado en lo futbolístico, quiero retomar mi mejor nivel con la Selección.

¿Cuánta madurez ha tenido y cuánto le puede ayudar futbolística?

Mucho, he pensado mucho en lo que era antes a lo que soy ahora. Sé que tengo mucho que aprender día a día para encontrar lo mejor de mí.

Rueda quiere volver a enamorar a la afición hondureña

A pesar de las adversidades los aficionados siempre han estado ahí, más que reprocharles es agradecerles. Esperamos seguir por esa misma línea y que la afición nos pueda acompañar en el estadio.

Kervin se ausentó, le dio impotencia en aquella ocasión, usted marca la diferencia

Estar en casa y ver a los compañeros luchar en los partidos da como ese coraje el no estar ahí peleando en el terreno de juego con ellos, ahora estoy bien, estoy recuperando mi nivel, espero seguir creciendo y estar listo para cuando el profesor me convoque.

¿Qué representa enfrentar a Jamaica, la más fuerte del caribe?

Como Selección nos estamos comprometiendo todos a sacar esto adelante, más allá del resultado queríamos más. Sobre Jamaica sabemos la capacidad que tiene, son partidos complicados, pero vamos a tratar de prepararlo de la mejor manera.

¿Cómo fue ese cambio de la MLS a Partizán?

Los primeros días cuando llego a Serbia fueron muy complicados, el cambio y cultura diferente, pero iba con el deseo de hacer las cosas bien, eso hizo que me adaptara un poco rápido, la confianza que el entrenador tuvo en mí. Vamos a tratar de enfocarnos en nosotros para seguir sumando en el ranking.

¿Es el momento de esta generación para dar un paso importante?

Como grupo, como selección hemos platicado eso, tenemos grandes objetivos. Primero es ir ganando partido a partido, como objetivo queremos ir al Mundial, clasificar a la Copa Oro, pero esto es paso a paso, sabemos que no va a ser nada fácil, sabemos que es complicado, pero tenemos los jugadores y la capacidad para lograr cada objetivo que nos pongamos.

¿Qué tan vital es su familia en estos momentos?

Es una parte muy fundamental, uno como jugador pasamos momentos complicados en nuestra vida donde la única persona que tenemos a nuestro lado es nuestra esposa, mamá. Ha sido una parte fundamental en mi vida, en momentos delicados que he tenido, la única que ha estado es ella.

El Estadio Nacional empieza a ser un fortín para La H

Es muy bonito, es emocionante, por ahí queremos seguir en eso, seguir ganando, que la afición nos siga acompañando, pero para que la gente nos acompañe tenemos que darle el resultado, nosotros también sufrimos como selección cuando perdemos.