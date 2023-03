Keyrol Figueroa recibe respuesta de la Fenafuth: Daniel Uberti revela sus argumentos ante carta enviada por la madre del jugador

Norales, esposa del exseleccionado nacional Maynor Figueroa, mandó a todos los críticos de su hijo por no jugar para Honduras, que los cuestionamientos o interrogantes deberían ir dirigidas a la Federación de Fútbol de Honduras y no hacia ellos.



“Pregúntele a la Federación de Honduras por qué Keyrol no está hoy allí. Nosotros lo preparamos para que un día estuviera allí y sin un solo costo y dinero de nadie más que de los deseos y sacrificios nuestros, y solo los pocos que nos conocen lo saben muy pero muy bien, gente que ha compartido en estos sacrificios y hasta nos han dado la mano. Si no está allí hoy no es por culpa nuestra. Dejen de hacer chistes de los sueños de los hijos, que deberían de admirar que tan largo hemos llegado como familia, todo lo que han dicho para perjudicar nuestro nombre no es verdad, ni somos traidores de patria porque uno busca solo lo mejor para los hijos”, detalla en parte de la carta de la madre del jugador.