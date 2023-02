Keyrol Figueroa rompe el silencio y confiesa por qué decidió jugar para Estados Unidos: “Fue la elección perfecta”

“Fui criticado sobre qué país iba a representar, pero lo que me hizo elegir fue que toda familia está repartida por Estados Unidos y ellos me representan. Por eso pensé que Estados Unidos era la elección perfecta”, aseguró el atacante que milita en las inferiores del Liverpool .

“Cuando me llamó el entrenador, llamé a mi mamá de inmediato, ya que ella quería que jugara en Estados Unidos. Me sentí muy feliz de tomar esa decisión”, apuntó.

“Para mí es mi héroe, me veo reflejado en él y espero poder hacerlo feliz y que se pueda sentir orgulloso. Desde pequeño me enseñó cómo encarar defensas, porque él lo fue. También me mostró cómo enfrentar el uno contra uno o jugar a las espaldas”, relata.