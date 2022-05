Luis Palma llega ilusionado con nueva convocatoria de Honduras y habla de su buen momento en Grecia: “Vengo a dar el máximo”

“El Bicho” ceibeño partió el miércoles de Grecia, donde recién se clasificó la previa de la UEFA Conference League c on su club Aris Salónica, donde aportó dos goles en 11 partidos disputados, tras lograr el tercer puesto en la Superliga local.

Quejándose de el calor y con ansias de ver a su familia, el legionario c on buen pasaje en 2022, el atacante Luis Palma, arribó a Honduras de cara a los juegos de junio por la Liga de Naciones.

LO QUE DIJO PALMA EN SU LLEGADA

Arribo feliz

“Vengo a pasar unos días con la familia y hasta el día lunes me presentaré con la Selección. Me conviene mucho seguir jugando porque los primeros meses no tuve mucha actividad en Grecia, ahora sumar minutos con la Selección y llegar con ritmo a la pretemporada será bueno”.