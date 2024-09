Luis Palma se refirió a su poca participación en Celtic, su lesión y el debut en Nations League: “Tenemos que ganar en casa”

LA ENTREVISTA CON LUIS PALMA

El llamado a la Selección: “Es un un orgullo nuevamente estar en la seleccion, a pesar en el partido de viernes”.

Buena pretemporada con goles: “Fue una experiencia bien linda donde una aprende como jugador y persona, queda para seguir trabajando día a dia”.

Sin problemas a la Selección: “Preparado, me lesioné y eso estuvo mal, entrené bien y llego así a la Seleccion, trataré de agarrar un poco de ritmo y espero que logremos los resultados positivos. Después de la lesión me preparé bien, no he tenido muchos minutos, pero a seguir adelante”.

El pesar de la Copa América: “Nos dolió a todos, son experiencias que quedan, viene la Nations League y la eliminatoria”.

No fallar en casa: “Enfrentaremos a equipos fuertes en lo corporal y técnico, han crecido ambos, tienen buen fútbol y tenemos que estar preparados para el planteamiento con el que vengan. Estar bien concentrados, con la responsabilidad que tenemos de ganar en casa, la verdad que eso no podemos dejar ir”.