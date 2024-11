Paco Palencia, mítico exjugador de México, detalla en qué falló el equipo azteca para que Honduras lo derrotara

“Creo que todos son los responsables, no hay un culpable como tal. Creo que Honduras con muy poco nos ganó, esa es la realidad, en la cancha no mirabas a nadie que pudiera echarse el equipo al hombro, los cambios en el segundo tiempo con dos delanteros fueron un poco patadas de ahogado, en general todos, no culparía a uno”, dijo Paco Palencia.

Para el mexicano la escuadra hondureña le ganó al equipo norteamericano en “actitud” y “disposición”, algo clave en este tipo de partidos en el fútbol de alto rendimiento.