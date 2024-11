Raúl Orvañanos y periodistas mexicanos hablan de la Selección Nacional: “Honduras no es ni cerca lo que era antes”

“Siempre es complicado, hasta cuando tenían a los mejores, pero ellos también, no tienen un Pavón, no tienen un Costly, no tienen ese tipo de futbolistas, el Choco Lozano que es uno de los mejores que tiene está lesionado no va a jugar, quizás el colombiano Arboleda puede ser uno de los que te meta en problemas, pero México es favorito”, dijo Raúl Orvañanos.

Por otra parte, Enrique Burak, otro reconocido comentarista mexicano, dice que México no debe tener problemas de avanzar en esta eliminatoria ante la Bicolor.

“Sabemos que Honduras anda mal, México tampoco anda muy bien, pero México debería avanzar en esta eliminatoria sin ningún problema, particularmente siendo el partido de vuelta en Toluca”, expresó Burak.

Ante estas palabras de Enrique Burak, Raúl Eduardo Orvañanos dejó claro que no cree que sea una visita tan fácil.