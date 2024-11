Periodista de TV Azteca: “México se juega parte de su reestructuración del proceso de Javier Aguirre”

En las afueras del estadio Morazán de San Pedro Sula, DIEZ habló con los reporteros de TV Azteca, David Medrano y con Carlos Guerrero, a quien lo conocen como ‘Warrior’.

“Será un partido rocoso, difícil, no será un partido de brillo ni de muchos goles, no sé si patadas, pero muy cortado, no será un partido sencillo para México; firmo el 1-1, el empate. Un 2-0 para Honduras sería un fantástico resultado para ustedes”, confió Guerrero.

“Seguramente México buscará ir por el partido, no creo que Honduras le permita jugar mucho al equipo mexicano, por las circunstancias que visualizo. México va a querer tener la pelota, no creo que la pueda tener por completo, será un juego ríspido de poca claridad y creo que el empate no será un mal resultado para la selección mexicana”, reiteró.

El ‘Warrior’ sabe que la escuadra del profe Reinaldo Rueda se juega mucho en este partido, pero también el Vasco Aguirre, quien completará su quinto y sexto juego al mando.