Reinaldo Rueda se confiesa en Los Hijos de Morazán: imperdible anécdota con Vinicius y su ayuda en Eta e Iota

Sobre su infancia, Reinaldo Rueda mencionó que: “Fui tranquilo, fui formado por mi madre que fue 35 años docente, estricta”, al mismo tiempo que sonrió por retroceder en el tiempo durante su presencia en el programa Los Hijos de Morazán.

También revivió que siempre quiso ser futbolista profesional: “Comencé como delantero, no era tan bueno y después fui defensa central, llegamos a ganar torneos estatales, de ahí salió la ilusión de ser profesional y no lo logré”, además reviviendo sus momentos que lo convirtió en entrenador.

SE IBA A RETIRAR ANTES DE REGRESAR A HONDURAS: “Recuerdo en 2007 que me vine a Honduras primero y luego cuando mis hijos terminaron su período escolar ese año, se vinieron al país junto a mi señora, y recuerdo que ese mes de diciembre le dije a mi señora ‘no más Colombia, vamos a conocer Honduras’, y nos fuimos a conocer Copan Ruinas, La Ceiba, Tela, fuimos a Roatán. ‘Vamos a mirar qué hacen ellos, cómo viven, qué comen, su cultura y recursos naturales’, todos estabámos fascinado. Después, lo que se logró en la cancha, los jugadores hicieron que nos ganaramos el amor y respeto. Ahora voy a San Pedro y la gente es muy noble, muy agradecida, pese al suceso donde nos quedamos fuera a a la Copa América, siguen creyendo... eso me hizo tomar la decisión de regresar a Honduras porque prácticamente estaba retirándome, cerrando el ciclo de mi carrera profesional, y cuando se abre esta oportunidad, lo pensé mucho por todo el cariño, afecto y gratitud que le tengo al país, toda la felicidad que tuve por haber ido al Mundial. Por eso me costó asentar de vuelta, hasta que la conciencia... me ganó más el corazón que la razón y acá estamos”.