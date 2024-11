Rueda confiesa sobre lo que esperaba de Obregón y lamentó la derrota con México: “No sé si no estaba preparado”

“Un partido difícil y como todos los que se juegan aquí en México, intenso y con un primer tiempo que era aceptable hasta el momento del 0-1 y luego en el segundo tiempo perdimos el orden y propiciamos los goles”.

Y agregó: “se sufrió el desgaste, ustedes se fijaron que Aguirre rotó e hizo varios cambios y el once nuestro sufrió la altura a medida avanzaba el segundo tiempo”.

Considera que los niveles entre México y Honduras están marcador. “Esto es parte de la transición que vive el fútbol hondureño, tenemos varios jugadores de la Liga Nacional y esa competencia e intensidad no es de la élite internacional para competir a esta instancia”.

“Hicimos un buen juego como el que ocurrió en San Pedro Sula, pero nos hace falta subir ese escalón para poder lograrlo acá, en otros juegos algunas selecciones lo han logrado, quizá estaban en ligas del exterior”, mencionó.

Ante la consulta del ingreso de Juan Carlos Obregón en lugar de Luis Palma en el segundo tiempo, Rueda comentó que “por todo lo que conocemos del partido anterior en el Azteca, la altura a Luis le cuesta cuando viene con ritmo y hoy sin ritmo le iba a costar más; hizo un buen tiempo, pero el lateral que tenía él lo superó y quedaba solo con Rosales y por ahí fue que México nos atacó mucho”.

Además, explicó de lo que esperaba de Juan Carlos: “tener a Obregón, que es delantero, gol, y frenar ese lateral y la profundidad ofensiva para acompañar a Yustin Arboleda, pero desafortunadamente no entró en el partido y se descompensó. Tal vez por situaciones psicológicas de ansiedad o fisiológicas, se hiperventiló. No pudo, no entró en el partido, es una pena, trabajó bien en la semana. Son las situaciones, este cambios de Obregón no funcionó, que compite en una liga de bien nivel”, lamentó.