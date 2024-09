Tyson Núñez envía rotundo mensaje a Quioto y su reacción a lo que pasó con Olimpia en Copa Centroamericana

El ex Comunicaciones de Guatemala y PAOK Salónica de Grecia piensa que llegar a la Copa del Mundo de 2026 será muy complicado, pero que todo pasará por la mentalidad de los seleccionados catrachos y finalizó con un mensaje a Romell Quioto.

“Ya no hay equipos chicos y si te relajas te quitan puntos y te sacan de campeonatos. Todo vuelve y habrá revancha para Olimpia”

Ahorita estoy trabajando con un colegio de la comunidad (Sambo Creek, La Ceiba) como entrenador, apoyando a muchos niños y, hemos sido campeonísimos en la región. Eso me está motivando a prepararme para seguir trabajando más que todo con los niños.

Ahí es cuestión de cada quien. De repente no se les exige mucho, el hecho de que no caminen dentro de la cancha, pienso que hay muchos jóvenes que toman mucho descanso dentro del campo. Todo es cuestión de educarse.

Jugaste con Marathón y Olimpia ¿qué pasó con estos equipos a nivel internacional?

De una o otra manera, Olimpia es el máximo representante de Honduras internacionalmente, si bien es cierto acaba de quedar eliminado eso no importa porque son rachas y ahora en el fútbol ya no se sacan aquellas diferencias abismales como antes. Ya no hay equipos chicos y si te relajas te quitan puntos y te sacan de campeonatos como esta Copa Centroamericana.