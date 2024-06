“Estará difícil” Wilson Palacios sale al paso tras lo mostrado por la Selección de Honduras en el inicio de la eliminatoria

Tras este inicio de la Bicolor, Wilson Palacios ha salido al paso para realizar un análisis de lo que ha demostrado los dirigidos por Reinaldo Rueda.

“Es paso a paso, el equipo se está uniendo más, había jugadores que estaban lesionados, otros sancionados, ojalá que clasifiquemos al Mundial que es la idea y también para una alegría que necesita el pueblo hondureño”.

El “Mago” destaca el buen papel que está realizando el timonel colombiano con la combinación de experiencia y juventud en la plantilla de la H.

“Lo bueno del profesor Rueda sabe mucho y utiliza jóvenes con jugadores de experiencia, recuerdo que a nosotros los jóvenes no ayudó mucho el estar a la par de figuras consagradas, creo que de ahí Rueda está partiendo, se ve que tiene un grupo muy unido, los futbolistas se miran enfocados en el objetivo y eso es muy positivo la unión y el trabajo”.

A pesar de la ausencias de México, Estados Unidos y Canadá, Palacios pide precaución al mencionar que selecciones como Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago han crecido mucho y podrían ser un hueso duro para Honduras.

“Ya son dos mundiales que no vamos, los jugadores están mentalizados, hay muchas oportunidades, pero va estar difícil, sabemos que no estarán los grandes del área, aun así hay selecciones que han crecido mucho, ahora las distancias en el fútbol se han acortado y la eliminatoria aunque no parezca es muy complicada”.

Honduras volverá a tener participación en la eliminatorias hasta junio del 2025, donde deberá visitar a las Islas Caymán.