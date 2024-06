FFH confirma qué necesita Honduras para ser cabeza de grupo en la ronda final: “La Nations League es importantísma”

“Se hizo lo que se tenía que hacer que era arrancar con seis puntos, y no solo eso, sino que se vieron jugadores que vienen a engrosar el inventario de futbolistas de la Selección. Ayer David Ruiz jugó 90 minutos, el muchacho de Marathón (Javier Arriaga) debutó en Tegucigalpa, Kervin Arriaga se ve más familiarizado, vienen apareciendo los líderes y la mano del profesor Rueda ya se empieza a ver. Son partidos que nos pueden dar esperanza para afrontar la eliminatoria de la mejor forma”, comentó el federativo hondureño.

“Los equipos del Caribe son complicados y a veces uno los ve de menos, se sigue pensando que ir allá es un paseo, pero recordemos que Trinidad y Tobago nos dejó afuera de un Mundial de una forma dolorosa, por lo que enfrentar a estas islas no es fácil, más que uno no conoce información del rival y en la cancha el balón picaba de una forma extraña, pero los muchachos supieron responder”, agregó.

“La eliminatoria será brava, más si nosotros ganamos los partidos de Nations League para que podamos ser cabeza de grupo, de lo contrario, jugaríamos en un grupo complejo, será durísimo, aquí no sobrará nada”, dijo al respecto.

“Sí afecta si pierden, pero también les ayuda el haber clasificado, así que no se perjudicarían de mayor forma. Los partidos de Nations League, que son nuestros partidos, son los que definen, por eso fue duro para nosotros quedar fuera de Copa América ya que pudimos haberle pasado a muchos en el ranking”, apuntó.

El federativo aseguró que jugar en la Copa América no será contraproducente para los ticos y jamaiquinos en caso de llegar a perder sus partidos en la máxima competencia del continente.

Tato Saybe fue muy sincero en su respuesta respecto adónde prefiere que juegue la Selección Nacional sus partidos de local de la Nations League ante Trinidad y Tobago (6 de septiembre) y Jamaica (10 de septiembre).

“Yo como federativo, en opinión personal, lo jugaría en Tegucigalpa, pero como la cancha del Morazán estará en las mismas condiciones que el Nacional, así que eso dependerá del peso que le de el cuerpo técnico”, dijo en primera instancia.

“Pienso que a los equipos del Caribe les cuesta el Nacional, pues Tegucigalpa tiene una altura de la que no se habla, pero no es a nivel de mar, sino que tiene un clima diferente, donde hemos sacado buenos resultados. Si me preguntas a mi, jugaría en Tegucigalpa, pero al final será una decisión colegiada. Para Honduras es buenisímo tener ese ‘problema’ de dónde jugar con dos buenas canchas”, cerró el vicepresidente de la Federación de Fútbol.