Nacional y Bryan Róchez pierden y se comprometen más con el descenso

La temporada del Nacional de Madeira donde milita el atacante catracho, Bryan Róchez, va de mal en peor. Tanto así que la amenaza del descenso es inminente a falta de cinco partidos para que finalice la Primeira Liga de Portugal.

Este domingo, el equipo del delantero hondureño visitó es Estadio do Bessa para medirse al Boavista en la jornada 29 del campeonato local. El club local, por donde tuvo un paso el defensor del Necaxa de la Liga MX, Brayan Beckeles, aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo en el encuentro para derrotar 1-0 al cuadro isleño.

Róchez fue titular y disputó los 90 minutos pero no se quedó con la pólvora mojada aunque no tuvo situaciones claras de gol. El artillero no pudo ampliar su registro de anotaciones que se mantiene en 10 tantos marcados en la campaña.

De esta manera, el Nacional se ubica en la posición 16 del certamen a un punto de la salvación pero el resto de choques que le esperan serán bastante complicados.

El próximo juego del conjunto de Madeira será el viernes 19 de abril y recibirán al tercer lugar de la clasificación, el Sporting Lisboa, club que dio a conocer al crack portugués Cristiano Ronaldo.