Michaell Chirinos sobre el América: "Cualquier jugador desearía estar en una institución como esa"

Follow @GustavoRocaGOL

Michaell Chirinos no se desespera por resolver su futuro inmediato. El delantero hondureño de 23 años, que ha sido vinculado con el Club León y el América dice que ahorita quiere disfrutar sus vacaciones antes de definir dónde jugará la próxima temporada.

Ver más: ¿Cuánto deberá pagar el club que quiera comprar a Chirinos?

Lo que Chirinos deja claro es que no piensa volver, por ahora, a la Liga Nacional de Honduras. El rápido jugador de Lobos BUAP de México anduvo por el estadio Nacional viendo la semifinal entre Olimpia y UPN.

Ahí, HRN abordó al jugador para consultarle sobre su próxima parada en el fútbol mexicano o si hay algunas otras ofertas sobre la mesa.



"No he firmado con nadie en el extranjero, pertenezco a Olimpia pero ellos saben que no quiero regresar por el momento, vamos a esperar a ver qué me dicen, pero no he hablado con mi representante aún", aseguró Michaell Chirinos, quien registró seis goles en el año que participó con los poblanos.





Sí adelanta que la primera opción de compra la tiene el Lobos BUAP, equipo que desea comprarle la ficha al Olimpia, dueño de su pase.

"La primera opción de compra la tiene Lobos BUAP", advierte, y sobre un posible interés del América, gigante de Liga MX, dijo: "Lo del América es un rumor nada más... mi representante aún no me ha dicho nada, entonces quiere decir que no, pero cualquier jugador desearía estar en una institución como esa, pero vamos a esperar".

Dice, además, que "en una semana y media tomaré una decisión contundente, por los momentos disfruto de las vacaciones".

Chirinos fue uno de los jugadores más importantes del último año liguero de los Lobos BUAP, donde logró convertir seis goles en 33 partidos, siendo titular en la mayoría.

SÉPALO

Un año y medio tiene aún de contrato con el Olimpia el delantero Michaell Chirinos.