Víctor Bernárdez sobre Bryan Moya: "Vive uno de sus mejores momentos futbolísticamente"

El futbolista hondureño Bryan Moya está teniendo un gran rendimiento en su primera temporada vistiendo la camiseta del Zulia de la Liga de Venezuela donde ha anotado 11 goles en 21 partidos entre el torneo local y la Copa Sudamericana. Sus grandes actuaciones no han pasado desapercibidas y en el futuro podrían surgir nuevas oportunidades si continúa con el enorme momento por el que pasa actualmente

Víctor Bernárdez, ahora en su faceta como negociador, concedió una entrevista al portal Legión Catracha en donde habló sobre la excelente productividad que está teniendo su representado y sobre lo que podría venir para el volante ofensivo del Zulia.

¿Cómo se dio lo de representar a Bryan Moya?

A Moya lo conocí cuando estuve en la Selección y fuimos a jugar a Houston, él (Moya) sirvió de 'sparring'. Lo miré con mucho talento, desde allí no le perdí el ojo. Estuvo en Houston (Dynamo) jugando y tenía mucha comunicación con él. A raíz de mi retiro me dedico a ser intermediario y me busca la gente de SoccerSportsGroup. Me comuniqué con Moya a ver cómo estaba su situación contractual y la buena noticia fue que me dijo que ya había terminado (su contrato). Él ha sufrido bastante, en Olimpia cuando no renovó con ellos lo dejaron mucho tiempo en la banca. Él ha sido una persona luchadora, la verdad que no me asombra lo que ha hecho y sé que puede hacer mucho más porque tiene el talento puro.



¿Se esperaba que tuviera una temporada tan grande en el Zulia?

Tenemos a Rolando Bello Zanabria que él hace los videos, él ha sido función fundamental en la Selección Sub-23 de Venezuela y de allí empieza todo donde el fútbol indicado para Moya iba a ser Zulia. Se manejaron varios mercados a nivel sudamericano pero encajaba muy bien en lo que quería Zulia y en lo que queríamos nosotros como grupo. Estamos contentos, la gente esta muy contento con él, siempre he dicho que lo mejor viene y estamos apuntando para eso.

¿Cuánto dura el contrato de Moya?

Dos años pero con opción a salir en cualquier momento. Eso lo maneja Pablo Martínez y Juan Mata que son los "jefes" por decirlo así. Ellos están trabajando pero sí, la idea Dios primero, es que haga las cosas bien en Zulia. Luego teniendo buenas actuaciones como lo está haciendo se le van a abrir las puertas.



¿Es seguro al menos 1 año más en Zulia?

La verdad vamos bien, el fútbol es impredecible. En cualquier momento puede salir una oportunidad, el trabajo lo hace, Pablo Martínez y Juan Mata ellos sabrán lo que van a hacer. El fútbol es de momentos y el momento de Bryan es hoy por hoy una realidad y a esperar. Creo que estamos en buenas manos tanto él como los demás jugadores que representamos. El rendimiento de Bryan ha hablado por sí solo y confío plenamente en Dios que algo bueno le viene, hay que seguir esperando. Estamos atentos, en comunicación con él y estamos a la espera. Él esta concentrado en lo que es el Zulia. Viene la Sudamericana y los partidos importantes del Zulia y ahorita está enfocado en eso, ya al finalizar de allí veremos qué pasa.



¿Podremos ver a Moya pronto en la Selección?

Yo me mantengo al margen, el fútbol es de rendimiento y él vive uno de sus mejores momentos futbolísticamente. Él no es delantero centro y está anotando muchos goles pero es cuestión de tiempo. Yo lo paso aconsejando que no se desespere y él escucha mucho. (Fabián) Coito sabrá, sabrá (Miguel) Falero. Yo tengo muy buena relación con Falero pero ellos sabrán por algo no está (convocado) ahorita. Vamos a esperar.

¿Le pueden ayudar a resolver su problema de visa con Estados Unidos?

Estamos a la espera, como grupo de trabajo se abren las puertas aquí tambíen en la MLS pero estamos trabajando para eso. Él hace varios años se casó con una americana y está a la espera de la entrevista. Los tiempos de Dios son perfectos y al final Dios va a decidir dónde va.



En Venezuela ya hay aficionados que los quieren nacionalizar.

Es bastante halagador pero Bryan tiene como prioridad la camisa de la Selección de Honduras, tiene esa 'espinita' por decirlo así. La oportunidad está, yo siempre le he dicho que el rendimiento de él va a hablar por sí solo, simplemente toca esperar y seguir trabajando. El fútbol es 24 horas como le digo y que siga trabajando como lo ha venido haciendo con mucha humildad y mucho sacrificio.