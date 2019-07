Rubilio Castillo: "Coito fue parte fundamental para este fichaje, fue de gran ayuda"

Seguir a @fredyro19

Rubilio Castillo dejó atrás los fantasmas de sus fichajes fallidos en Grecia y China. Superó las pruebas médicas y se puso a las órdenes de Natxo González en el Tondela de la primera división de Portugal.

Rubigol atendió en exclusiva a DIEZ desde suelo luso y confesó que su compatriota y nuevo compañero en el club portugués, Jonathan Rubio, "ha estado pendiente de mi llegada".

Espera "abrirle las puertas" a más hondureños en la Primeira Liga, además, reveló la importancia de Fabián Coito, seleccionador de Honduras rumbo a Qatar 2022, en su arribo al conjunto auriverde que se ubicó en media tabla la temporada anterior.

Cuenta que firmó por tres años y considera que "el sacrificio" que ha puesto a lo largo de su carrera "queda plasmado en este momento" que se concreta su tercera experiencia en el exterior, tras sus etapas en el Correcaminos mexicano y el mismísimo Saprissa tico.

Los exámenes médicos han salido bien y falta poco para comenzar a entrenarse con el Tondela...

Sí, gracias Dios estamos bien, ya solo son pocos los detalles para empezar a entrenar.

¿Cómo fue el recibimiento que le dieron en Portugal?

Un recibimiento muy acogedor, la verdad que la gente de aquí es muy profesional, los que pertenecen al equipo me han brindado el apoyo necesario, están contentos de que esté acá y de igual manera, eso me motiva para hacer las cosas de la mejor manera.

Después de los episodios del pasado, ¿había alguna incertidumbre con los exámenes médicos?

Para nada. Nada que ver, antes de salir de Honduras yo dije que había tomado todas las medidas necesarias para que eso no volviera a pasar, la gente de Saprissa y Tondela tienen los resultados médicos también, ya se sabía que, tal vez había aquella parte de lo que había pasado, pero eso quedó atrás y yo sabía a lo que venía y la gente del Tondela igual.

¿Cuánto significa para su carrera profesional llegar a un fútbol de primer mundo?

Para mí es motivante, es un reto lindo, algo que cualquier futbolista quiere y para mí significa algo muy valioso, para mi familia y para mí, dar lo mejor e irme afianzando, ganarme un lugar en este equipo.

¿Cómo asume el Rubilio de fe inquebrantable esta oportunidad? ¿Cómo visualiza todo?

Muy bien, lo asumo de la mejor manera, sabiendo del compromiso de portar una nueva camiseta, el sacrificio queda plasmado en este momento, sabiendo que uno nunca tiene que darse por vencido y luchar siempre por los sueños que tiene, no hay nada imposible, mientras uno haga las cosas de la mejor manera está más fácil llegar a los objetivos que uno quiere.

El delantero Rubilio Castillo junto a su agente, el tico Daniel Solís en su primer día en Tondela.

¿Cuánto facilitará su adaptación el hecho de tener de compañero a un catracho como Jonathan Rubio, con tiempo viviendo en ese país y con conocimiento de la cultura?

Es algo muy bonito, poder encontrarme con un compatriota, creo que va a ser algo muy importante porque está más adaptado y tiene más tiempo acá, va a ser importante porque se me ha ofrecido y ha mostrado muy bien el apoyo que quiero; gracias a Dios todo está saliendo de lo mejor, ya presentarme a entrenamientos y ahí conversar.

De lo poco que han hablado sobre el engranaje del fútbol portugués, ¿qué nos puede decir?

Ahora no hemos tenido la oportunidad de hablar bien, pero él ha estado pendiente de mi llegada, que cuando llego y mis cosas, la verdad se le agradece y va a ser bonito tenerlo de compañero, ahora que entrenemos y sudemos la camiseta los dos tendremos más chance de hablar y compartir nuestros puntos de vista para encajar bien en este fútbol que es tan competitivo.

Es, seguramente, el sueño de su vida, ¿cómo lo afronta?

Para eso uno trabaja, yo lo afronto de la mejor manera, dándole gracias a Dios; el trabajo queda recompensado acá, me toca seguir trabajando y dando lo mejor para estar bien en el equipo y la Selección.

Momentos cuando el delantero Rubilio Castillo pasaba las pruebas físicas con el Tondela. Fotos DIEZ

Bryan Róchez, Jonathan Rubio y usted están abriendo mercado en Portugal...

Así es, de esto se trata, gracias a Dios tenemos la oportunidad, ojalá no solo seamos nosotros tres, abrirle las puertas a los hondureños y siempre dejar una buena sensación y un grato trabajo para poder también dejar otra puerta a los hondureños; Róchez lo está haciendo bien, Rubio por los momentos también y con esa mentalidad y disposición vengo yo.

¿Su salida del Saprissa al Tondela era irrechazable, su deseo de ir a Europa era enorme o simplemente, como lo manifestó una vez el 'Paté' Centeno, no lo consideraba imprescindible?

Cuando te llega una oferta, independientemente sea fútbol o tu vida privada, era una oferta de un buen trabajo y no lo vas a pensar, era por el bienestar tuyo y de tu familia; era una buena oferta, es el sueño de todos los futbolistas, jugar acá y demostrar que está hecho para esta liga.

¿Su trabajo reciente en la Selección y militar en una liga de buen nivel son razones de peso para ser puntal en el proceso rumbo a Qatar 2022?

Eso esperamos en Dios, obviamente uno tiene que trabajar el doble, hacerlo de la mejor manera e ir abriéndose espacio, siempre he levantado la mano para la Selección y es un orgullo y alegría disputar cada partido con la Selección.

¿Qué le dijo el profe Coito de este paso que está dando?

Obviamente que me felicitó y él fue parte fundamental para este fichaje, le pidieron información y fue de gran ayuda, le di las gracias porque hizo que se contactaran conmigo y causó que se finiquitara todo, obviamente porque busca lo mejor para cualquiera, no solo para mí; dijo lo que había visto y yo venía haciendo, para él es lindo porque hay competencia en lo interno y mejora para la Selección, me felicitó y me dijo que aprovechara porque esto no es de todos los días.

¿A él lo contactó la gente del Tondela o su técnico Natxo González?

No tengo idea pero sí se pusieron en comunicación con él, no tuvo que mentir y dio su punto de vista, solamente dijo lo que sentía y yo venía trabajando.