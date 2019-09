Córdoba de España anuncia que no pudo inscribir al hondureño Luis Garrido

Sorpresa causó este martes el anuncio de Liga Alajuelense confirmando la partida de Luis Garrido al Córdoba de la Segunda B (Tercera División) de España. Pero horas después Jesús León, presidente del equipo, informó que no lograron inscribirlo a tiempo.

"No pudimos inscribirlo al no salir el delantero Zelu", dijo León. El conjunto blanquiverde pretendía ubicar al atacante en el Melilla para abrir un cupo más, pero al final el traspaso no se concretó.

Los cordobesistas solo tenían espacios disponibles para jugadores menores de 23 años y el hondureño tiene 28.

Luego de que Alajuelense hiciera oficial su salida hay duda sobre cómo quedará la situación del hondureño.

Según el portal cordobadeporte, el equipo español está barajando barajando varias opciones, una es que pueda llegar a Córdoba y ser inscrito cuando haya una posibilidad.

Alajuelense ya trabaja sin el hondureño

En Costa Rica se informó que hubo acuerdo por una temporada con opción a compra.

"La Liga tuvo un beneficio económico. Además mantiene un porcentaje de la ficha", dijo Agustín Lleida, director deportivo de los manudos.

Lleida confirmó que el equipo ya trabaja sin el hondureño. "Con la salida de Garrido no tendremos más incorporaciones. Kenner y Sequeira pueden ayudarle mucho a Cubero en ese puesto".

Garrido se encuentra concentrado con la Selección de Honduras para los amistosos contra Puerto Rico y Chile el 5 y 10 de septiembre, respectivamente.3