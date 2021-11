Romell Quioto confiesa el consejo que nunca olvida de Thierry Henry y lo que le pedía antes de un partido

El delantero hondureño del CF Montreal, Romell Quioto disfruta de sus vacaciones y en plática con sus aficionados reveló el apodo que le puso Thierry Henry, el consejo que no olvida y lo que le pedía antes de cada partido.

"Siempre me decía: acuérdate de dónde vienes", inició contando el atacante en un Instagram Live con sus seguidores.

"Quioto confesó el apodo que le puso el entrenador francés y lo que hacía cada vez que terminaba un entrenamiento.

"Ahora en el club siempre me dicen animal, porque me decía así. Antes de cada partido me decía; acuérdate; quiero gol. Era bien exigente. A veces terminaban los entrenamientos y uno salía agotado, pero me decía ven pa'cá y comenzaba a tirarme centros para definir. Es un maestro", agregó.

El Romántico también se refirió a la confusión en redes sociales donde un portal lo puso como jugador ecuatoriano. "Estaba viendo que pusieron ecuatoriano, sean serios ja,ja".

No descarta jugar un día en Costa Rica

Enmedio de la plática, un aficionado le preguntó si estaba le gustaría jugar en el fútbol de Costa Rica y su respuesta no se hizo esperar.

"Si les contara... pero no descarto ninguna oportunidad en el futuro porque uno nunca sabe donde puede parar".

Romell Quioto cerró hablando de Alberth Elis, delantero que juega para el Girondins de Burdeos del fútbol francés y con quien compartió en Houston Dynamo por muchos años. "A ese negro lo admiro mucho", concluyó..