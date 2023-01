Calendario en la Ligue 1 de Francia: ¿Cuándo y dónde Alberth Elis se enfrentará a Messi, Mbappé y Neymar ?

¿Cuándo jugarán ante el PSG?

Uno de los atractivos para la población hondureña es que veremos jugar a Elis en contra de las estrellas del fútbol del PSG.: Lionel Messi, Mbappé y Neymar Jr.

El partido está pactado para el domingo 12 de marzo del presente año por la jornada 27 de la Ligue 1 de Francia en el Stade Francis-Le Blé. Ojalá “La Pantera” llegué con ritmo y forma al duelo ante el PSG.

CALENDARIO DEL BREST

1 febrero: vs Olympique Lyon -Jornada 21

5 de febrero: vs Lens -Jornada 22

12 de febrero: vs Montpellier- Jornada 23

19 de febrero: vs Mónaco-Jornada 24

24 de febrero: vs Lille-Jornada 25

4 de marzo: vs Strasbourg- Jornada 26

12 de marzo: vs PSG-Jornada 27

18 de marzo: vs Troyes-Jornada 28

1 de abril: vs Toulouse-Jornada 29

8 de abril: vs Stade de Reims-Jornada 30

15 de abril: vs Nice-Jornada 31

22 de abril: vs Ajaccio-Jornada 32

29 de abril: vs Nantes-Jornada 33

6 de mayo: vs Lorient-Jornada 34

13 de mayo: vs Auxerre-Jornada 35

20 de mayo: vs Clermont-Jornada 36

26 de mayo: vs Olympique Marsella- Jornada 37

2 de junito: vs Stade Rennains- Jornada 38