Alejandro Reyes reveló que estuvo a punto de irse a golpes con Potro Gutiérrez, salida de Olimpia y el presente en Costa Rica

Todo es muy similar, pero lo que me costó acostumbrarme fue a que aquí desayunamos con un plato típico que se llama Gallo Pinto, que es como frijoles con arroz y en Honduras vos sabés que no estamos acostumbrados a comer tan temprano, arroz. Más que todo eso fue lo que me costó acostumbrarme a esa idea con los nutricionistas de mi equipo.

A mí, no es que me afectaba directamente, pero mi familia pasaba muy metida al rollo de comentarios, noticias y todas esas cuestiones. A veces pasaba que mi mamá me mandaba capturas y se preocupaban, ellos no tienen por qué estar lidiando con la gente, al final tienen derecho a expresarse, pero se estaban viendo dañadas mi mamá y mi esposa. Mejor decidí cerrar todo.

Yo lo hice por una decisión personal. Cuando me vine de Honduras tomé la determinación en alejarme de ese mundo y enfocarme en hacer muy bien las cosas con mi primera experiencia en el extranjero. Gracias a Dios se me han dado muy buenos resultados, las cosas me están saliendo y eso lo hablaba con mi esposa.

¿Cuál es la diferencia futbolística entre Honduras y Costa Rica a nivel liguero?

No lo había analizado, pero aquí rápido te puedo decir que el fútbol es un poco más intenso a la hora de tener la pelota. Aquí hay muchas canchas que son muy buenas, hay otras que son sintéticas y eso afecta al ritmo del partido. En Honduras es más físico, más de tirar la pelota y meter huevos.

¿Con qué te encontraste cuando llegaste a Sporting San José?

Me encontré con un equipo bien completo tanto en lo administrativo como en lo deportivo, el Sporting no es un equipo tradicional de acá, pero está muy bien organizado con temas de nutrición y psicología. En lo deportivo es un club que pelea y que busca estar en los primeros lugares.

¿Dónde hay mejores salarios en Honduras o Costa Rica?

No te sabría decir. Yo sé que en Honduras los equipos que te pagan bien son Olimpia y Motagua, hay otros que te dicen te vamos a dar tanto y se atrasan meses en pagarte. Aquí en Costa Rica lo que sí siento que la parte económica está estable, está bien, en Sporting, por ejemplo, te pagan antes de que termine el mes o la quincena. Siempre están bien.

Te fuiste a encontrar allá con Hernán Medford ¿Qué te dice?

Medford es una persona intensa que le gusta exigirle a los jugadores. Busca trabajar la parte mental, hacer creer que sí se puede y cosas así. Como persona es alguien muy tranquilo, a mí me dice siempre en el club que esté quiere que yo esté porque yo le he sabido cumplir.

¿En qué te ha ayudado tenerlo con entrenador?

Creo que más que todo en lo mental. Medford no te permite que estés cómodo, que digas estoy siendo titular, siempre nos dice que si alguien está mal lo saca sin importar quien sea. Eso ayuda a ser constante.

¿Cómo evalúas tu rendimiento en Costa Rica?

Creo que tenido un buen rendimiento con el equipo; el primer torneo metí tres goles y seis asistencias, en este torneo llevo un gol y cuatro asistencias. Yo digo que estoy bien, pero sé que puedo mejorar, algo que quiero incrementar son mis números: meter más goles y asistir más.

¿Qué tan lejos estás de la mejor versión de Alejandro Reyes?

Hace poco en el equipo me volvieron a poner de extremo, la posición donde yo he jugado la mayor parte de mi carrera con Olimpia y Real España, me he sentido muy bien y muy cómodo. Partido a partido me he estado sintiendo mejor. Uno nunca alcanza su máximo potencial porque uno siempre busca seguir creciendo.

¿Por qué no has podido mantener el nivel más alto en tu carrera?

Los jugadores en sus carreras pasan por momentos así donde todo te sale, te pega la pelota en la rodilla y la pelota termina en gol o le pegas con la espalda y te sale una asistencia, hay tiempos donde la confianza está al 100 y después está esa otra parte que a nadie le gusta donde no estás pasándola bien, no agarras confianza.

Por ejemplo, yo cuando en Real España llegué con mucha motivación y las cosas me salían bien, de hecho, sentía mucho respaldo de la afición y de la noche a la mañana todo cambió. Ya no sentía que la afición me quería, tuve problemas con el Potro Gutiérrez, luego llegó el profe Héctor Vargas, yo metía goles y todo bien, pero no me dio continuidad, eso me quitó mucha confianza porque estar haciendo las cosas bien y solo entraba a jugar 10 minutos. Perdí el respaldo de todos, los aficionados pedían que me sacaran del equipo, pedían mi cabeza y eso generó un mal ambiente en mi trabajo y me afectó en la parte mental.Te cuento en ese momento subí demasiado de peso, llegué a pesar 84 kilos y jamás en mi vida había llegado a ese peso. Todo fue por lo mismo porque eran tantas las situaciones que pasaban ahí en el equipo que me afectaron más que todo en la confianza a mi mismo, ahora yo voy a un partido y siento full confianza, me siento con la capacidad de resolver un partido y al final se nota en el rendimiento. Siento que a veces es necesario pasar por esos momentos oscuros para hacerte más fuerte y desarrollar un carácter.

¿Fuiste infeliz en tu paso por Real España?

Esa palabra no, pero sí tuve momentos muy duros, te voy a contar: estando en Real España que mi estrés era tan grande que hasta el pelo se me caía, eso es algo que se llama alopecia, fui a médicos para tratarme porque eran puchitos de pelo que se me desprendían de la cabeza. Habían cosas que se me escapaban de mis manos, pero aún así siempre fui profesional e iba con la mayor disposición a los entrenamientos por muy triste o enojado que estuviera y los compañeros del equipo no me dejarán mentir. Mi esposa sabe que yo me sentía apagado, llegaba a la casa y me encerraba todo el día a mi cuarto.Iba a los partidos y la gente me mataba, al final yo no soy una persona rencorosa, yo le tengo cariño a la institución porque fueron ellos los que me abrieron las puertas, la directiva, el mismo don Elías (Burbara) a él le tengo mucho respeto. Pasaron cosas que la gente no sabe y que no las voy a comentar aquí que afectarían a cualquier jugador.

¿Lloraste de frustración?

Más de alguna vez me tocó, pero es lo que te decía, esas situaciones me ayudaron a crecer y a recobrar mi confianza. Recuerdo que cuando yo le comenté a los compañeros que me iba, varios de ellos me escribieron y no olvido un mensaje de Jhow Benavídez. El man (hombre) me escribió algo que yo leí y quedé sorprendido, yo lo analicé y dije put# tiene razón el mensaje decía: ‘Recupera la alegría y vuelve a disfrutar del fútbol’. Eso es cierto, yo estaba jugando y no disfrutaba lo que hacía.

¿Por qué no te quería el Potro Gutiérrez?

No es que no me quería, lo que pasa que yo tengo mi carácter y él tiene el suyo que es bien complicado. Él lo decía en charlas que era muy orgulloso. Hubo un momento en el estadio Excélsior donde empatamos 1-1 con Platense y al final del partido el señor entró al camerino como loco gritando y hasta se me quiso tirar encima a pelear, el asistente de él también ya estaba cuadrado contra mí. Luego Buba López agarró al Potro y los otros compañeros agarraron a Sánchez Yacuta, no los dejaron venir a mí porque ya estaban listos para pelear.

¿Y vos qué hacías en ese momento?

Yo solo estaba esperando porque tampoco podía venir a pegarle a un profesor. Potro se enojó porque durante el partido me gritaba que me orillara a la banda para abrir juego, pero en ese momento el equipo no agarraba la pelota y yo decidí meterme para crear jugadas. Después no dijo nada del partido solo entró a gritarme a mí a decirme que no me quería ver en el equipo y que ni me presentará el lunes. Después de eso no volvió a ser igual, no me volvió a dar regularidad.

¿Después que se fue terminó hablando hasta de drogas en el equipo?

Eso no fue ético de su parte porque para mí él es un muy buen entrenador, en lo deportivo el Real España con Potro jugaba muy bien y después de tanto tiempo llegamos a una final, le ganamos a Marathón en el Yankel. Es muy buen entrenador, pero con un carácter feo y se encontró con un camerino con jerarquía donde hay jugadores como Jhow o Buba con muchos años en el equipo, ahí pegó.

¿Afectó tu carreara el hecho de haber salido de Olimpia?

Probablemente sí. Cuando yo tenía redes sociales toda la gente que a mí me seguía, miraban las cosas que yo decía o escribía de Olimpia porque es el equipo de mis amores; ahí nací, ahí crecí como futbolista. Fueron como ocho años que estuve desde que llegué a los 13. Si vos me preguntas si veo los partidos de Liga Nacional te diré que no, pero sí veo los de Olimpia y los del Génesis que le tengo mucho cariño. Siempre estoy en contacto con mis compas que dejé en Olimpia. Me dolió muchísimo haber salido. Las cosas se dieron muy rápido.

¿Quién te sacó del equipo?

Yo salí cuando llegó el profe Pedro Troglio. Me sorprendió que me sacaran definitivo porque yo hablé con don Rafa Villeda, se había dicho que me iba a préstamo, pero cuando menos acuerdo me informan que se dio mi traspaso total al Real España. Me dolió mucho y no sé quién fue el que dijo que me sacaran. Yo hablaba con mi familia y lloraba mucho porque ahí nací. Me afectó mucho y a su vez tocó seguir y de dejar atrás. Eso sí, sigo siendo Olimpia, jajaja.

¿Y qué piensas cuando ves a tus compas como vos les decís en el equipo y en la Selección?

La verdad me alegro mucho por ellos porque comenzamos como compañeros, pero se volvieron amigos. Yo veo a Jorge (Álvarez), a Edwin (Rodríguez), Carlitos (Pineda), al mismo (Jorge) Benguché me alegro porque estuvimos juntos cuando Olimpia estuvo mucho tiempo sin ganar. Todos sufríamos y éramos partes de eso. Sé lo que les ha costado llegar ahí y el triunfo de ellos yo lo celebro porque son mis compas.

¿Qué me puede decir del Alejandro de los Juegos Panamericanos de 2019?

Que andaba muy bien jajaja. El profesor Fabián Coito me daba mucha confianza, un entrenador de platicar mucho con sus jugadores y hacía que uno se sintiera cómodo en el terreno de juego. Recuerdo esa etapa que fue de las más bonitas de mi carrera.

¿Y estás lejos de ese nivel?

Te puedo decir que estoy regresando a ser ese Alejandro con confianza que agarraba la pelota y generaba algo. Hace rato que platicábamos de mi momento aquí en el Sporting San José cada vez estoy mejor, siento que estoy más cerca de ser ese jugador de los Panamericanos y de los Preolímpicos, donde tuve buenos torneos.

Eso es algo que está en mi mente recuperar mi mejor versión y más porque si hay algo con lo que yo sueño es con estar en la Selección. Siempre lo he dicho que lo más lindo que a un futbolista le puede pasar es estar en su Selección. Los momentos que yo estuve los he aprovechado al máximo y me he entregado hasta no más poder porque amo representar a mi país, ponerse la camisa de la H para mí es lo más lindo.

¿Y te gustaría volver a la Liga Nacional?

Siendo sincero no quisiera volver ahorita. Estoy trabajando muy fuerte ahorita y no porque vea de menos al fútbol hondureño, pero quiero hacer la mayor parte de mi carrera afuera y buscar una mejor liga, una mejor posición para mi familia y todo eso, pero en su momento me gustaría volver para retirarme en Olimpia.

¿Habría cambio de equipo?

Probablemente, pero no voy a entrar en detalles.

Alejandro, Getsel Montes y Marcelo Pereira ¿Por qué crees que Rueda no ha inclinado su mirada a los futbolistas que están en Costa Rica?

Con el profe nunca he tenido conversación, más que la vez que me llamó a la Selección, pero no un acercamiento con él donde me diga te estás faltado algo o tienes que trabajar en esto. Pueda ser que él se fije mucho en el buen momento del equipo y del jugador. Aunque siempre estaré listo por si un día llega el llamado.