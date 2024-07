Choco Lozano revela la oferta que tuvo antes de fichar por el Santos de la Liga MX: “Puedo tener mucho éxito en este fútbol”

El hondureño Anthony Lozano se convirtió en uno de los flamantes fichajes del Santos Laguna para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

“Choco” debutó este martes con los laguneros en partido que perdieron 1-0 ante el Atlas por la jornada tres de la Liga Mexicana.

Santos vive una crisis de triunfos, y en el torneo suma un punto de nueve posibles en la Liga MX. Sin embargo, Lozano quiere ser parte de esos líderes que quieren cambiar el rumbo del club en las próximas jornadas.

Ahora viene Tigres, uno de los clubes con mayor poderío económico en México. El delantero hondureño la conferencia de prensa previo a este juego que se disputa este sábado 20 de julio a las 7 de la noche.

Debut en Liga MX y condición física, ¿en cuánto tiempo

Estoy contento por el debut, tenía muchas ganas de jugar, estoy consciente que no hice una buena pretemporada, eso me va a llevar tiempo, en un par de semanas vamos a estar al 100 por 100, esto es fútbol, no hay mucho tiempo para ponerse bien, te exigen cada semana, estoy a disposición del entrenador cuando me quiera utilizar, dar el todo por el todo, estoy contento por mi debut.

Estancia en Santos Laguna, ¿cuáles son las características que le puede brindar en el ataque a Los Guerreros?

Son un jugador que se caracteriza por atacar bien los espacios, darle un poco de profundidad, que es lo que el equipo necesita, entiendo el fútbol y busco aportar dentro y fuera de la cancha.

¿Cuáles son las expectativas y metas como jugador del Santos?

La gente está muy emocionada con mi llegada aquí, entiendo que ir a poco a poco, sé que le puedo aportar mucho a este equipo, simplemente me tengo que poner bien físicamente, lo reconozco, le puedo dar algo al equipo, pero necesito ese tiempo de adaptación, de conocer a mis compañeros, de saber a quién le gusta más el espacio, el balón al pie, semana a semana iré entiendo, tengo la expectativa de hacer buenos torneos aquí, de ayudar al equipo a estar donde se merece, con el tiempo todo va a ir bien.

Choco Lozano es experimentado, llega en momento complejo con el Santos, necesita un aporte especial, ¿hay presión?

Sí, siempre hay presión para los delanteros, siempre se nos exige a los delanteros, nuestro trabajo es tener las ocasiones y poderlas meter. Eso es trabajo de todo el equipo, siento que si el equipo no está bien, por ahí es más difícil que el delantero tenga ocasiones, pero así como defender se nos exige a todos, para atacar tenemos que saber cómo generar las ocasiones para los goles. Lo dije antes: somos un equipo joven, con muchas ganas, esperamos se pueda revertir la situación.