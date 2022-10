Aficionados del Cádiz elogian y catalogan al delantero hondureño, Choco Lozano, como un “dios”

“Envidia. A mí me parece que este es otro tipo de fútbol y el Choco se siente con más libertad con este fútbol”. finalizaron diciendo en una entrevista con “elsuperjeydelaradio” en la plataforma de Tik Tok.

Al final el partido terminó con un Rayo Vallecano que no tuvo piedad y humilló 5-1 al Cádiz por la fecha 11 de la Liga de España en el estadio de Vallecas.

El atacante hondureño, Anthony Lozano no fue tomado en cuenta en el once titular, pero si contó minutos. Al 56´ entró al campo cuando se encontraban perdiendo 2-0, pero no pudo revertir la mala situación que están pasando los canarios.

Cádiz está en la penúltima posición (19°) con tan solo 7 unidades, a dos del Getafe (18°) y Girona (17°). Mientras que el Rayo con esta victoria es 10° con 15 unidades y está a tres puntos de puestos para clasificarse a torneos europeos.