Hendrik Ronaldo, el catracho que triunfa en Suiza y es fichado por el Olimpia para la Copa Patrick en México

Me gusta la cultura de Honduras, para mí es perfecto. En Suiza no es tan cerca la cultura como en Honduras.

Yo llegué al país europeo en 2006. Primero por los estudios y luego por la academia deportiva aquí. En años anteriores estuve como entrenador de varias categorías juveniles. Hendrick no había nacido, no me había casado, pero después llegó el matrimonio. Luego, se vino Hendrick con raíces hondureñas e incursionó con varios equipos aquí en Suiza.

¿Cómo se da esa posibilidad de representar con Olimpia?

Con quien tuve los primeros acercamientos de invitación fue con Cocli Salgado, le mando un saludo cordial. Él le interesó el material de Hendrik, nos dio la oportunidad de invitación para el torneo en Cancún que será en junio. Fue por medio de él que llegó la invitación.

Para César, ¿qué representa esta posibilidad de Hendrik Ronaldo?

Es una gran oportunidad en militar en uno de los equipos de Honduras. En este caso las reservas de Olimpia sería opción para representar el fútbol hondureño desde estas tierras europeas para jugar la Copa Patrick en México, donde jugarán varios equipos. Es una buena oportunidad para ver estos chicos y que los tomen en cuenta ya que militan en el extranjero, tienen el derecho de recibir la oportunidad para selecciones juveniles.

En lo personal, ¿cómo visualiza a Hendrik?

Es una sensación buena de presentarse en el fútbol de Honduras y que sirvan de estas categorías inferiores, me siento emocionado, espero reciba la oportunidad, ha trabajado mucho en el extranjero. He enviado material de él porque simplemente hablar de jugadores no es mucho, pero sí con material de video de partidos se puede apreciar el trabajo que está haciendo. Ahora se le ha brindado esta oportunidad en México, lo visualizaremos más de cerca, entrenadores locales que podrían analizar y de ver la oportunidad.

¿Hay más hondureños en Suiza que tienen condiciones?

La Comunidad Hondureña que está ahora no era tan grande como está actualmente. Cuando llegué yo no habían muchos, pero ahora he estado en contacto con algunos muchachos de Honduras, que tienen a sus hijos jugando en Suiza, no son muchos como en España, Italia que hay más talentos hondureños, pero en Suiza casi no se encuentra este deporte de hondureños practicando fútbol. Por ahí le puedo decir un número he encontrado un talento, algunos siete o ocho de regiones que los he visto en redes sociales. En esta región solo Hendrik está entrenando.