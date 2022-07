¡Duro momento! Fabián Coito abre las puertas a la salida del hondureño Brayan Félix de Alajuelense

El charrúa añadió que es difícil mantener este nivel que ha traído, “pero muy bueno considerarlo, porque es un jugador con un buen presente y seguramente con un gran futuro”.

Pese al panorama oscuro que se le pinta, el jugador hondureño no quiere dejar la institución. “Alajuelense me abrió las puertas y me quiero quedar aquí y hacer lo mejor de mí”.

El extremo izquierdo es visto con buenos ojos por varios equipos de menor categoría en la Liga de Costa Rica en los que los representantes esperan que el jugador pueda crecer al gozar de mayor actividad. Lo seguro es que en Honduras, por ahora, no jugará.

Félix tiene contrato hasta 2025 y ha disputado 11 partidos oficiales con el primer equipo de la Liga y ha anotado tres goles. La afición manuda le ha tomado mucho cariño, mientras que el DT Coito comentó la semana anterior que el sampedrano está dentro sus planes para la temporada en transcurso.