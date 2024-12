Actividad de legionarios: Palma se volvió a quedar sin jugar con Celtic; Maldonado va por seguir líder en Rumanía

Cada vez son menos los legionarios con actividad en este cierre de 2024. Algunos ya han sido eliminados con sus equipos de las diferentes competencias, pero todavía hay catrachos en el ruedo.

Denil Maldonado, Getsel Montes, Romell Quioto son futbolistas que son claves en sus clubes, pero también está el caso de Luis Palma que está borrado en el Celtic.

Los de Glasgow golearon este sábado al Ross County 5-0 por la fecha 14 de la Scottish Premiership, pero Palma no fue de la partida.

El ceibeño está siendo borrrado en esta temporada por el entrenador Brendan Rodgers pues este día no apareció ni en la banca.

Caso contrario al del mediocampista Kervin Arriaga quien estuvo todo el partido en el triunfo del Partizán 3-0 contra el Jedinstvo.

La actividad continúa el domingo. El Petro Luanda, club donde militan los hondureños Jonathan Rubio y Bryan Róchez, tendrá una carrera por seguir siendo primeros en la primera división de Angola.

Su rival de turno es el Petro do Lobitos, el juego se a las 9:00 am.

El zaguero Denil Maldonado y el U de Craiova juegan también mañana a las 12:30 pm ante el CFR Cluj.

En Costa Rica se cierran las vueltas regulares y los compatriotas Alejandro Reyes, Getsel Montes y Marcelo Pereira jugarán a las 3:00 pm con sus respectivo equipos.

-Actividad de legionarios-

Sábado

Celtic 5-0 Ross County (Luis Palma)

Partizán 3-0 Jedinstvo (Kervin Arriaga)

Domingo

9:00 am Petro Luanda vs. Petro do Lobitos (Jonathan Rubio y Bryan Róchez)

12:30 pm U Craiova vs. CFR Cluj (Denil Maldonado)

3:00 pm Sporting San José vs. Cartaginés (Alejandro Reyes y Marcelo Pereira)

3:00 pm Herediano vs. Santos Guápiles (Getsel Montes)

Lunes

11:00 am Hatayspor vs. Besiktas