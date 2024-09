Marcelo Pereira, el bastión en defensa del Cartaginés: su salida de Motagua, su fichaje frustrado por Palermo de Italia y habla de Henry Figueroa

El ‘Chelo’ no es de medios porque asegura que “no quiero llenarme de algo que luego me va a hacer falta”, por lo que siempre ha mantenido su perfil bajo. No le gustan las entrevistas, las fotos ni creerse figura, él solamente hace su trabajo, ese que lo llevó a disputar Juegos Olímpicos y a levantar la última copa que Honduras a nivel adulto ganó; la Copa Centroamericana de UNCAF en 2017.

Iban a expulsar al jugador del Saprissa y creo que los árbitros se van con la más fácil, y en casa de ellos, expulsaron a Mariano Torres y me echó a mí. Me tocó pagar, pero toca trabajar y esperar la oportunidad cuando vuelva.

Yo corrí a buscar la pelota, pero a un extremo, y cuando quise hacer el saque de banda, sentí que alguien me pegó por la espalda, y cuando sentí ya estábamos todos en una revuelta, me agarraron del cuello y yo, mi afán de zafarme, Kendall Waston me tenía del cuello y estiré mis manos para que me soltara.

La verdad bien, desde que llegué me han tratado bien, en el club se han portado a la altura conmigo, no he tenido mayor problema con eso y con la alimentación, no es distinta a nuestro país, es más similar, solo que aquí hay pinto todos los días, pero de ahí es todo similar.

—¿Qué piensa al leer y escuchar que lo ponen como el mejor fichaje del Cartaginés por su buen rendimiento?

Sin duda te da esa satisfacción de que por lo menos ven con agrado el trabajo que hago, pero no me creo que he sido el mejor, los halagos los dejo por un lado, trato de mantenerme siempre perfil bajo y seguir trabajando, esto es de trabajo y como decís vos, siete partidos jugados tuve y creo que hice un buen trabajo y sacamos resultados importantes que nos permite estar peleando en los primeros lugares.

—Me llama la atención eso de perfil bajo, y realmente es así. Es un jugador de alto rendimiento, en Motagua era capitán, pero no era de mucho de medios ni de andar en la palestra, ¿por qué ha adoptado esa filosofía de perfil bajo?

Creo que es en parte mi personalidad. Siempre me ha gustado no estar figurando tanto, ni creer cosas que en un tiempo están y luego pueden no estar, el fútbol es muy cambiante y siempre he sido de la idea de que no quiero llenarme de algo que luego me va a hacer falta, entonces prefiero mantenerme tranquilo, apartado.

En el fútbol a veces te va bien y en otras mal, entonces es tener ese balance y apartarse de la prensa, porque a veces la prensa te sube y te baja, prefiero mantenerme al margen de todo eso y dedicarme a jugar y a hacer mi trabajo. Nada más, eso es lo que me ha mantenido estar al margen de todo eso.

—¿Cómo se da su llegada al Cartaginés?

Había tenido la posibilidad en 2022, cuando salimos campeones con Motagua contra Real España, de venir a Costa Rica, pero en ese momento no se dio y la junta directiva de Motagua se portó muy bien conmigo y me pidieron que me quedara en el equipo. Yo siempre he sido Motagua, soy un jugador de la casa que viene desde las reservas, entonces accedí y por eso me quedé. Pero ahora se dio la oportunidad de venir aquí y el cambio de aires no me ha venido mal y me siento muy contento.

—¿Siente que ha sido un avance en su carrera irse a Costa Rica?

Siempre es un avance cuando tenés trabajo y te dedicas al fútbol y un equipo que no es de tu país pone la mirada en vos, es un avance. Es una buena liga, está catalogada como la mejor de Centroamérica, aunque hay diversas opiniones, es una buena liga.