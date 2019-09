DT de Atlético Pinares, Ramón Reyes: “Acá no nos toman en cuenta, nos consideran vagos”

El Atlético Pinares sigue su paso firme haciendo historia en Liga de Ascenso del Fútbol de Honduras tras cosechar una racha de 7 victorias al hilo en una primera vuelta que hasta ahora lo tiene como líder invicto de la tabla de posiciones en el Grupo B.

Su accionar jornada a jornada los ha llevado a catalogarse como uno de los equipos más fuerte de su agrupación siendo el rival a vencer en cada encuentro, pero aún así se mantienen en lo más alto liderando a nivel nacional por encima Victoria, Atlético Choloma y Génesis Huracán.

Detrás de todo ello destaca el nombre de su entrenador Ramón Reyes, quien llegó al inicio de la campaña para darle continuidad a los trabajos y mística de Fernando López (dejó su cargo por enfermedad) que hoy los tienen triunfando.

Tras dos años fuera de Honduras, hoy hablamos con el mismísimo Reyes de 62 años, un entrenador que afirma haber salido de la escuela de Ricardo Lavolpe, además de haber tenido sus pininos en Estados Unidos, tercera y segunda división de México, Guatemala y Belice; también equipos hondureños como Atlético Choloma, Yoro FC y Arsenal.

¿Cuál ha sido el secreto del éxito de este equipo para seguir invicto con siete de siete en el Grupo B?

Ha sido el trabajo organizado. Cuando yo fui contratado encontré a varios futbolistas que ya tenían un base jugando juntos hace varios torneos. El técnico anterior sentó bases y dejó una herencia y estilo futbolístico muy diferente a cualquier equipo de Honduras.

Entiendo que es una cosa fácil ganar siete partidos seguidos en la Liga de Ascenso…

Aquí no hay secretos, cuando usted encuentra un equipo solvente con un orden táctico e idea de juego, se te hace fácil seguir a Pinares. Vine a seguir la misma ruta, si encuentras a una empresa que está triunfando, tienes que seguir con la misma mística.

¿Cómo traduce este momento icónico de la plantilla?

Sí es algo histórico ganar los siete juegos de la primera vuelta en forma invicta. Con humildad y trabajo vamos a seguir escalando posiciones. No nos vemos en la liguilla, sino en la gran final.

Sé que está de líder y sin haber perdido, pero qué tal la competencia en su grupo…

Depende de los grupos, cuando yo dirigía a Olancho allá, no es muy competitivo. No todos los grupos lo son al igual que en la Liga Nacional, pero en este caso todo mundo le quiere ganar a Atlético Pinares.

¿Cómo visualiza un enfrentamiento contra Victoria de Wilmer Cruz?

Sabemos a qué juega y no tengo ninguna duda que se de una final entre ambos. Lo tenemos bien observados, sabemos a qué juega y no tiene variantes.

¿Qué había sido de Ramón Reyes en los últimos años?

Yo no he estado en el fútbol hondureño en los últimos dos años, pero he dirigido equipos como Deportes Savio, Yoro FC, entre otros. Mi carrera ha sido dirigida más que todo en México, Guatemala, El Salvador y Belice.

¿Usted viene de la escuela de Ricardo Lavolpe no?

Bendito sea al señor, estuvo un tiempo por México y trabajé en la segunda división mexicana, por eso me contrató el equipo porque sabía que de una u otra forma iba a imponer mi conocimiento. Lavolpe es un gran señor de respeto, yo agradezco la oportunidad por haber trabajado con él.

¿Qué te dejó tu pasaje por el fútbol mexicano?

Eso es lo que te deja cuando sales al extranjero, aprendes. Eso es lo que debe hacer todo entrenador o directivo inteligente, yo no salgo por meses, yo salgo por años. Dirigí en la segunda división de México y hoy vengo a aportar lo que aprendí.

Viendo su hoja de Vida… ¿por qué considera que no ha tenido cupo en la Primera División?

Lamentablemente no hay espacio porque el directivo de la Primera División solo apunta para el DT extranjero. Aquí vienen muchos entrenadores que no son nadie, acá vienen a hacerse ricos. El directivo hondureño no mira hacia los lados, a la Liga de Ascenso donde hay técnicos capacitados; además del hecho que no hay periódico, solo Diez digital, el resto se van donde hay dinero.

Es un fracaso tras fracaso con los técnicos extranjeros que llegan ya que solo vienen a llevarse los dólares.

Siento frustración de su parte por este suceso…

Supuestamente somos pobres, pero las divisas están saliendo, solo mira cuánto ganan esos entrenadores. Aquí solo hay dos técnicos que están triunfando porque se hicieron en Honduras. Felicidades a Diego Vázquez y Héctor Vargas, ellos son grandes entrenadores que perfectamente podrían estar en alguna selección nacional. Acá no nos toman en cuenta, nos consideran vagos, por eso siempre suelo irme al extranjero.

¿Qué viene para Pinares para el resto de la temporada?

Estamos haciendo un trabajo para continuar por el mismo rumbo. Vamos a estar en la final con la ayuda de Dios, con mucho respeto para los otros clubes.