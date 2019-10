Pipo López: "Somos candidatos por lo que hemos demostrado"

El portero de Marathón Roberto López ha asumido un papel protagónico con los verdes, que son líderes absolutos del torneo Clausura 2019. Pipo habla de una "responsabilidad grande" por los números que tiene el Monstruo en el torneo.

Confiesa que una de las razones por las que decidió ir a los verdes es para recibir la oportunidad y confianza que ha encontrado.

Sostiene que ahora ser titular es una responsabilidad más grandes por los retos que tiene el Monstruo. "Estamos peleando el derecho de jugar la final, aunque todavía no podemos decir que ya estamos, pero estamos contentos con lo hecho".

López, que había alternado con Denovan Torres en la titularidad, manifestó que "siempre estuve preparado en caso que me tocara jugar".

Piensa en su primer torneo le ha ido bien, en lo personal contento por lo que he logrado en poco tiempo con Marathón y ojalá vengan más triunfos".

En relación al equipo, Pipo advierte que los esmeraldas no deben confiarse en este momento. "No podemos bajar los brazos por que tenemos esa pelea, Olimpia está cerca y es importante el juego que viene. Si no se gana no sirve de nada todo lo que hemos hecho", dice.

No quiso ahondar en la disputa que se viene con los leones, pues parece que con los únicos que pueden competir por el primer lugar: "dependemos de lo que haga Marathón", dice.

¿Y Marathón ya es el favorito al título?, "somos un candidato por lo que hemos demostrado todo el torneo, creo se vio más el domingo, muchos ya miraban que el partido estaba para el otro equipo y se demostró lo contrario".

Finalizó diciendo que los verdes en cada línea tienen jugadores que pueden resolver un partido y eso "se noto el domingo" contra Real España.