Rambo de León explota contra Germán "Patón" Mejía por irse a jugar fútbol burocrático a Estados Unidos

El exfutbolista hondureño Julio César "Rambo" de León ha arremetido contra Germán "Patón" Mejía, futbolista de Olimpia que en sus vacaciones ha decidido participar en algunos torneos de fútbol burocrático que se desarrollan en Estados Unidos.

En el campeonato anterior Mejía tuvo un serio problema con el club merengue porque en medio del torneo solicitó un permiso para viajar al país norteño para un trámite personal, sin embargo apareció jugando en una liga amateur algo que tuvo consecuencias y fue apartado por el cuerpo técnico comandado por Pedro Troglio por varios partidos, luego retornó, recuperó la titularidad y fue pieza clave para lograr el tricampeonato.

Si embargo, a criterio de Rambo de León, Patón no debería andar en estos torneos si él aspirar a jugar en una selección nacional, pues el propio futbolista ha manifestado públicamente su deseo de estar en el equipo que dirige Fabián Coito y que lo ha incluido e una lista preliminar de 60 futbolista para la Copa Oro 2021.





"Patón Mejía es un cipote, mentalmente es un vago, anda potreando en las canchas de Estados Unidos teniendo contrato, así de claro", dijo en una transmisión en vivo con el joven aficionado Russel García.

"Tenés que ser profesional hermano, él no puede estar en una selección nacional, así de claro. Si queremos llevar jugadores a la élite, no pueden andar potreando. A mí me ofrecían 3-4 mil dólares por partido en Miami cuando estaba en Italia, pero no me interesaba un carajo porque uno es profesional desde que firmas un contrato y máximo cuando estás en la selección", puso de ejemplo.

"Entonces vas a ser un vago y tratas a Olimpia como equipo vago y Olimpia no es un equipo vago, es de respeto, así de claro, ni me lo mencionen, porque son jugadores que le hacen falta tantísimo", dijo molesto el ex futbolista de Platense, Motagua, Olimpia y Real Sociedad en Liga Nacional.