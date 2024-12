Auzmendi avisa previo a la final: “El gol ante Olimpia se me ha hecho esquivo y esperemos que ahora sea el momento”

Agustín Auzmendi va a otra final en el fútbol hondureño. El goleador argentino no ha tenido la fortuna de su lado ya que en las dos finales que ha disputado, una con Olancho FC y otra con Motagua , las ha perdido.

“Muy feliz por esta nueva final, era uno de los objetivos cumplidos y ahora vamos por el objetivo final. Me voy contento con el gol, ya me había tocado anotar en la semifinal que me dejaron jugar en el primer torneo con Motagua, ante Marathón marqué por dos y espero seguir por este camino”, inició diciendo a DIEZ en zona mixta.

Auzmendi se consolidó en el torneo hasta ahora como el mejor goleador con 12 dianas y espera continuar por ese sendero en los últimos dos juegos del torneo.

“Sin duda que será un partido muy duro, sabemos todo lo que nos ha costado llegar acá, hoy disfrutaremos y después pensamos en el juego del jueves y domingo”, exteriorizó el de Adolfo Gonzáles Chaves, Argentina.