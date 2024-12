Jeaustin Campos destacó que la jerarquía fue vital en la eliminación de Real España ¿A quién mira campeón, Olimpia o Motagua?

Soldado avisado no muere en batalla. Un dicho que puede utilizar Jeaustin Campos luego de la conferencia de prensa realiza tras la eliminación de Real España frente a Motagua en las semifinales del torneo Apertura.

“No son excusas, si jugó aquel o el otro. Siento que teníamos que buscar un poco más de velocidad, intensidad, juego aéreo con piernas frescas. En el primer tiempo tuvimos tres o cuatro situaciones de gol que no se dieron. La serie va más que todo, enfrentamos a un equipo justo finalista, aprovecho para felicitar a los dos clubes tanto Olimpia como Motagua, justos finalistas y merecedores estar donde están”, afirmó.

Y continuó sobre el tema en la conferencia de prensa. “Motagua es justo ganador, nos ganó la serie sin apelaciones y hay que reconocerlo. Siento que pesó mucho la jerarquía de los dos equipos. Los planteles hacen la diferencia y eso se notó”.

Jeaustin Campos puso un ejemplo claro de lo que sucede en ambas plantillas. “Cometimos un error hasta infantil y hacen el gol, marcan la diferencia. Siento que nos pesó eso, la experiencia y jerarquía en cantidad, vemos que por el lado de nosotros entra Osorto y Cacho, por el otro Rubilio y Gómez, se nota la diferencia. En el banco tienen jerarquía”.

Lo que se viene es fundamental y está claro que la directiva debe actuar. “Está en nosotros para evaluar, cuando me llamaron para venir hace seis meses y me explicaron con franqueza, sabía a lo que venía. Sacaron figuras de peso, el presupuesto no había para reforzar”.

No quitó el dedo del renglón: “Las indicaciones fueron venga, observe el campeonato, estos seis meses y a partir de ahí vienen los refuerzos. Yo les dije, el club tiene prestigio y también yo, vengo a ganar y esperar seis meses para ver qué pasa. No importa, vamos a tratar de que este equipo sea competitivo, luchar por el campeonato hasta el último minuto”.

No todo es malo en este torneo Apertura, destacó el entrenador que dirigió al Saprissa. “Mis respetos para este grupo, subieron nivel, se potenciaron y muchos no esperan que seríamos protagonistas, no es conformismo ni tampoco mediocridad”.