¿Qué le dijeron los del Olimpia en los premios? Auzmendi comenta sobre la Libertad de Expresión y el castigo de Diego Vázquez

En lo personal me siento bien con mucha confianza que me dan mis compañeros y el cuerpo técnico.

La gala estuvo muy bonita. Y como dijiste vos, me tocó estar con los del Olimpia, pero no se hablo del partido ni fútbol. Somos colegas. Y todo compartimos el día a día y ellos estuvieron preguntándome cómo buenos hondureños me preguntaron: ‘¿Cómo estaba la ciudad?’ Y la verdad que compartimos en un buen momento.

Con la camiseta de Motagua no he podido, pero con Olancho lo hice en finales y estoy tranquilo porque van a llegar.

¿Favoritos ante Olimpia?

No, no llegamos como favoritos. Debemos hacer lo que venimos haciendo en partidos anteriores para conseguir tres puntos importantes.

¿Afectará no tener a Diego Vázquez? Y qué opina de la Comisión de Disciplina.

No es lindo para nosotros. Él es nuestro líder y nuestro estratega y no será bonito.

Lo otro me lo reservo para mí. Como dijo usted (periodista) las declaraciones fueron en la fecha 5 ¿no? , bueno y estamos en la fecha 7.

¿Qué piensas de la Libertad de Expresión?

Siento que la libertad siempre debe estar, creo que todos nos podemos expresar de la manera que queramos sin faltar el respeto a nadie, pero bueno, son opiniones y no puedo hablar mucho tampoco.

Tu punto de vista sobre quebrar el récord del Olimpia

Nosotros pensamos en Motagua, nosotros pensamos en nuestro equipo y no pensamos en ningún récord.

Nivel de confianza para anotarle al Olimpia

La confianza siempre está al 100 en todos los partidos que he jugado con ellos, la confianza ha estado al 100, no me ha tocado marcar obviamente, pero siempre voy con la misma confianza al partido que sea.

Mensaje a la afición azul

Solo palabras de agradecimiento. Siempre me ha demostrado su apoyo, cuando me ha tocado por ahí no convertir, siempre me ha demostrado su apoyo, su banca(ánimo), así que solo palabras de agradecimiento y pedirle que nos sigan acompañando como lo han hecho en este torneo, en el torneo anterior también que me ha tocado vestir esta camiseta que sin duda son muy importantes para nosotros.