Marcelo Santos sale en defensa de Diego Vázquez y calienta el clásico: “Olimpia también es hijo de nosotros en finales”

¿Qué opinión tiene al no contar con Diego Vázquez?

Ahora se ha vuelto complicada la baja de Diego Vázquez, que no estará en el banquillo, es muy importante, no solo para él, sino para equipo es importante tenerlo sabiendo que lo motiva a uno a no relajarte, pero sabemos que será importante, debemos enfocarnos en nosotros, ellos tendrán sus argumentos por el cual lo hicieron, lastimosamente lo vinieron a hacer en este momento y no cuando pasó lo que pasó, ahora debemos enfocarnos en nosotros y tratar de ganar el partido.

¿Qué tanto ha cambiado este Motagua con el de la final?

Hemos arrancado bien este torneo, siento que venimos haciendo las cosas bien. En estos últimos cuatro partidos hemos tenido un gran rendimiento, sabemos que ante Olimpia es un clásico que nadie quiere perder y tal vez no vamos a tener a Diego, pero debemos de concentrarnos e ir a plasmar lo más importante a la cancha.

¿Siente que se mide con distinta vara?

Creo que, en ese aspecto, la Comisión de Disciplina serían los encargados de dar esa respuesta a quiénes castigan con más argumentos y menos argumentos, ahora es complicado hablar por temor a que no lo castiguen a uno, son cosas que pasan y toca acomodarse a esa situación.

Están arriba de la tabla de posiciones, ¿Motagua es favorito al Superclásico?

No, favoritos no somos ni ellos, es cierto que están invictos, que tienen un gran plantel, igual nosotros lo tenemos, hemos arrancado bien, en los clásicos no hay favoritos, son diferentes, siempre se pelean de diferentes formas. Y sí, no te voy a negar que estamos motivados con el arranque que hemos tenido, con esa motivación que es un clásico, hacer las cosas bien y buscar ese triunfo.

Olimpia está cerca de un récord, se dice que ustedes son los únicos que pueden pelearles

A lo interno no platicamos eso, tampoco miramos eso del invicto de Olimpia, son puras estadísticas, si ellos logran o no el récord, es cuestión de ellos, nosotros nos enfocamos en lo de nosotros en ganar el partido para seguir peleando por el primer lugar.

¿Se puede anular el sistema ofensivo de Olimpia?

Nos vamos a enfrentar a un gran rival, nos hemos enfrentado muchas veces. Mi motivación es hacer las cosas mejor en la final pasada. En el primer partido se anuló el 80% del juego de ellos, salir con la misma intención y si ellos no se encuentran, será difícil.

La hegemonía del Olimpia en los últimos años y frenar al león con el invicto, ¿hay paternidad?

Por ahí son rachas y momentos que se viven, así como nosotros lo atravesamos en su momento, son puras estadísticas, no nos podemos dejar llevar por ello ni presionarnos por esa racha que tenemos en cuanto a clásicos, porque si nos basamos en eso, Olimpia también es hijo de nosotros en finales, no nos podemos dejar llevar en ese aspecto, tenemos que enfocarnos en el presente.