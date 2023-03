Óscar Velásquez se defiende de las acusaciones en su contra: “No voy a malversar fondos que no son míos”

“Esas cosas no se pueden dar así. Vamos a tener que activar el Comité de Ética y Disciplina y que no vayan a decir que uno los está persiguiendo”, declaró Velásquez.

“Yo no voy a manchar mi nombre, no voy a malversar fondos o tocar fondos que no son míos, yo tengo una carrera no sólo en el arbitraje, también en lo profesional. Llevo 20 años de árbitro. No soy una persona que va a tocar fondos de esos, he trabajado toda mi vida”, dijo de forma enfática Óscar Velásquez.

Y sigue: “Usted sabe que cuando uno es el presidente y el tesorero, uno abre cuentas específicamente para una cosa de esas, en el cual va la firma del tesorero, a veces hasta tres firmas y en este caso va la firma mía y la del tesorero (Amando Castro). No hay nada de eso que dicen”, reconoció el dirigente.

Pero Velásquez acepta que el dinero sí se deposita en cuentas que están a su nombre, pero igual aclara que el tesorero de los árbitros, Armando Castro, tiene conocimiento de los movimientos en estos depósitos que dan los silbantes, como aporte al Colegio Nacional de Árbitros.

“Las cuentas están a nombre mío y del tesorero (Armando Castro), el que maneja eso es el tesorero. Ellos dicen que el tesorero no se da cuenta, si él es quien maneja eso... Esto es con consenso y con punto de acta. El 10% del pago de los árbitros está en los estatutos. El Colegio subsiste del 10% del pago de los partidos de Liga Nacional y Ascenso; está escrito, desde que yo era árbitro”.

Además, agrega: “Las cuentas que se manejan es mancomunada con el tesorero, para manejar fondos al ser uno el representante. El tesorero allí tiene claro, incluso hay un contador que tiene los informes de las transferencias, lo que hay en las cuentas, los gastos en capacitaciones, lo de las filiales; se hace un procedimiento legal para hacer una capacitación”, reveló el ex abanderado.