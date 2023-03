¿Corrupción en el arbitraje de Honduras? Acusan a Óscar Velásquez y Benigno Pineda de desvío de fondos del gremio

El arbitraje en Honduras está viviendo una lucha por cambiar a nuevas autoridades, ya que las actuales no han dado ese paso para modernizar esta carrera y convertirla en profesional, según denuncia la oposición.

Esta terna se presenta ante los hondureños haciendo algunas denuncias sobre acciones que les impide avanzar, según sus argumentos, obstáculos que han colocado las actuales autoridades tras manifestar su sentir y pensar en varios foros del arbitraje; posiciones que no van de acuerdo a cómo se está manejando el gremio en la actualidad.

GRAVE DENUNCIA

Tanto Rafael Izaguirre como José Cálix, quienes están impulsando un cambio en las autoridades arbitrales, lanzaron fuertes denuncias contra el actual presidente del Colegio Nacional de árbitros, Óscar Velásquez, y el presidente Benigno Pineda.

“En nuestro país desde hace un par de años no se hacen trabajos de cancha con los árbitros. Los equipos de fútbol lo hacen, pero los silbantes no, solo en lo físico y por eso se ve que hay muchos con falencias técnicas, por ejemplo; porque no encuentran ángulos para tomar decisiones. Tampoco hay instalaciones para realizar estos trabajos”, afirmó Izaguirre.

Después de cada partido, cada árbitro tiene la obligación de dar al Colegio de Árbitros el 10% de lo devengado, pero denuncian que esa plata va a la cuenta personal de Óscar Velásquez.

Tanto Izaguirre como Cálix, confirman que tienen pruebas con recibos como respaldo. “En el Colegio Nacional de Árbitros semana a semana se recibe el 10% del valor de los juegos. Si el partido cuesta 20,000 lempiras; 2,000 van al colegio semanalmente o jornada tras jornada. Nosotros desconocemos en qué se invierten estos fondos, no sabemos dónde está el dinero, solo nos dicen que se gastó en capacitación, pero no hay soporte. Es por eso que a nosotros nos interesa ese cambio en el Colegio para dar una auditoría forense y reestructurar la parte financiera”, explicó Izaguirre.

Luego remata: “Si el Colegio de Árbitros tiene personería jurídica, por qué el dinero llega a la cuenta personal de dos personas naturales, en este caso el presidente del Colegio de Árbitros, Óscar Omar Velásquez, y del presidente de la Comisión Técnica, José Benigno Pineda Fernández. ¿Por qué el colegio no tiene cuentas como organización?”, se pregunta.