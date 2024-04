Carlos Pineda revela por qué Olimpia se puede ver disminuido cuando juega de visita ante Olancho FC y habla de las bajas

En cada jornada dicen que este equipo le quitará el invicto a Olimpia

“A nosotros nos tiene sin cuidado eso, nos preparamos para salir campeones, creo que algunos equipos se preparan para quitarnos el invicto y siento que cometen un error, el torneo es largo y lo importante es llegar a la etapa de definición de la mejor manera, con el mejor rendimiento.

Nosotros somos conscientes, que no somos un rival fácil, no nos gusta perder, tenemos esa hambre de ganar, por eso tantos partidos que no nos ganan, pero es fútbol, sabemos que en cualquier momento puede pasar, obviamente no lo queremos, no queremos dar esa satisfacción de que digan ‘somos el equipo que les quitó el invicto’”.

La cancha de Juticalpa

Sabemos que es una cancha que pica mal, que puede estar seca, la dejan alta, siento que eso nos afecta en el trámite del partido, pienso que Olancho pudo haber ganado ciertos partidos si tuvieran una mejor cancha por el tipo de jugadores que tienen, por ejemplo Alex López, Altamirano, Mario Martínez, todos son jugadores de buena técnica, que en esa cancha se miran disminuidos, es una cancha que te obliga a ser impreciso, el fútbol es más lento, tenés que buscar arriba a los delanteros, ganar los rebotes.